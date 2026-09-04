FdI, la stoccata a Schlein sull'Espresso: "L'alternativa? Se vuoi riportare indietro l'Italia"

Nel mirino di Fratelli d'Italia ci finisce Elly Schlein. Il tutto nei giorni in cui il governo Meloni scrive la storia, diventando quello più longevo nella storia della Repubblica italiana. Record accolto dal fronte progressista con una sorta di crisi isterica collettiva: attacchi scomposti, critiche a tutto campo, negazione di ogni risultato. Negazione della realtà, quella realtà confermata dai sondaggi che indicano FdI come primo partito, e per distacco, anche ora che siamo quasi al termine della legislatura. E restare in vetta, quando si è al governo, è sempre più difficile.

Tant'è, in questo caso il record non c'entra. O meglio, c'entra in modo perimetrale. Si parla dell'attacco alla Schlein, piovuto sui social sui canali ufficiali di Fratelli d'Italia. L'assist viene servito da L'Espresso, il settimanale che dedica la copertina proprio a Elly.

Eccola, campeggiare sorridente e in camicia azzurra. Una fotona che riempie l'intera copertina. In calce, il titolo: "L'alternativa". Ovviamente l'alternativa a questo governo, alla destra, a Giorgia Meloni. Bene, FdI rilancia la copertina. E aggiunge un commento, tranchant: "L'alternativa"? "Se vuoi riportare l'Italia indietro". Elly Schlein ancora una volta, colpita e affondata.