Giorgia Meloni da record, il plauso oltreconfine che manda in tilt la sinistra

Da Bart De Wever a Sanae Takaichi. In queste ore sono in tantissimi, oltreconfine, a complimentarsi con Giorgia Meloni . Nel giorno del raggiungimento del record di governo più longevo nella storia della Repubblica, messaggi rivolti all'ex premier arrivano da ogni dove. "Le mie congratulazioni alla mia grande amica Giorgia Meloni, da oggi alla guida del governo più longevo nella storia italiana del dopoguerra", scrive su X il premier belga De Wever, in un post scritto in italiano e con una foto che lo ritrae al fianco della premier. "In un momento di profonda incertezza geopolitica, la stabilità e l'autorevolezza che assicura all'Italia e all'Europa sono altamente considerate", sottolinea. "Tengo profondamente al nostro rapporto, sempre sincero, e ammiro la sua determinazione a mantenere l'Europa sicura e a renderla più prospera, obiettivi che condividiamo", aggiunge. "Non vedo l'ora di incontrarla a Roma lunedì".

"Oggi, desidero congratularmi con la mia cara amica Giorgia, per essere diventata il Presidente del Consiglio ad aver ricoperto l’incarico per il periodo più lungo del dopoguerra in Italia, senza interruzioni. Esprimo il mio più sincero rispetto per gli instancabili sforzi di Giorgia nell'affrontare varie sfide per i cittadini italiani da quando è diventata Presidente del Consiglio dei Ministri", scrive invece la premier del Giappone Takaichi. "Nel corso dei due vertici Giappone-Italia tenutisi quest'anno, abbiamo potuto confermare la nostra amicizia e fiducia reciproca, e approfondire ulteriormente le relazioni tra Giappone e Italia", sottolinea, "desidero continuare a sviluppare le strette relazioni tra i nostri due paesi, che quest'anno hanno celebrato il 160° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche e sono diventati 'partner strategici speciali'".

Non può mancare Mark Rutte. "Congratulazioni alla mia amica Giorgia Meloni per aver guidato il governo più longevo nella storia della Repubblica Italiana del dopoguerra! Un grande ringraziamento all'Italia per essere una grande Alleata nella Nato", è il messaggio del segretario generale della Nato. E ancora, arrivano i complimenti di Aleksandar Vucic. "Le mie più sentite congratulazioni a Giorgia Meloni per lo storico traguardo raggiunto dal suo Governo, che è diventato il più longevo della storia italiana moderna - riporta il presidente serbo -. Nel mondo odierno, caratterizzato da imprevedibilità e complesse sfide globali, questo risultato eccezionale rappresenta molto più di un semplice trionfo politico. È una prova innegabile dei valori duraturi, della stabilità e della politica basata sui principi che lei incarna. Sono certo che i nostri due popoli, legati da profondi vincoli storici e da una solida partnership, continueranno a sviluppare la cooperazione a beneficio della stabilità e del progresso dell’intera Europa".

Tra i tanti anche Narendra Modi: "Congratulazioni alla mia amica, la first ministra Meloni, per essere diventata la first ministra con il mandato più lungo nella storia del dopoguerra italiano. Questo traguardo riflette la fiducia che il popolo italiano ripone nella sua leadership. La sua amicizia è stata inoltre determinante nel rafforzare il Partenariato Strategico Speciale tra India e Italia e non vedo l’ora di proseguire la nostra stretta collaborazione per costruire un futuro prospero per i cittadini dei nostri paesi", aggiunge, "i miei migliori auguri per il suo continuo successo negli anni a venire".