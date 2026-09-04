Nicola Fratoianni al Lido Vip? La Piccolotti deraglia: delirio complottista per difendere il marito

Mentre in rete diventano virali le foto di Fratoianni in costume e con drink in mano, la deputata di Avs intercettata a margine di un convegno alla Mostra del Cinema di Venezia, spiega al Corriere della Sera: "Lui ha un amico che faceva il compleanno e che gli ha detto: ‘Vieni, che siamo un giorno al mare’. C'è addirittura un post di una deputata ( Augusta Montaruli , ndr) condannata per peculato perché ha utilizzato indebitamente fondi pubblici, che si permette di attaccare Fratoianni perché per una giornata si è recato al mare con un amico che festeggiava il compleanno e che lo aveva invitato. Pare che lo scandalo siano i 70 euro del costo del lettino, che divisi tra i due amici sono 35 euro . Sono prezzi più o meno in linea con quelli del Salento".

Giù insulti, divisi tra tanti "haters" e qualche sostenitore deluso e amareggiato. Una ondata di critiche che ha costretto anche Lady Fratoianni, Elisabetta Piccolotti , a intervenire per difendere pubblicamente il compagno (inteso come consorte).

La svacanzata di Nicola Fratoianni al Lido Vip in Salento ha creato un certo fermento sui social. La critica al segretario di Sinistra italiana nonché deputato di Alleanza Verdi e Sinistra è scontata, quasi telefonata: proprio lui, il paladino dei diritti dei lavoratori, il politico-proletario, si concede il lusso di un ombrellone e due lettini a 70 euro al giorno al Togo Bay Beach di Torre Lapillo?

Una polemica, ribatte, "del tutto pretestuosa e senza alcun fondamento. Noi da sempre facciamo una battaglia perché in Italia ci sia almeno il 30 per cento di spiagge libere. Non c'è nessuna contraddizione tra andare un giorno a festeggiare il compleanno di un amico, che ti ha invitato, e la battaglia per le spiagge".

Quindi l'affondo complottista: "Sono le polemiche che si fanno per cercare di demolire la credibilità di persone che si battono per il bene comune. Perché non si può pensare che ci siano parlamentari che si battono per i diritti dei lavoratori, per la tutela ambientale, per un fisco più giusto e che non possano, per una giornata, andare al mare con un amico". Complimenti per la difesa a spada tratta. Quando si diffuse la notizia di una costosa Tesla come auto di casa Fratoianni, il leader di SI scaricò tutto sulla moglie: "L'auto è intestata a lei".