Libero logo
RecordMeloni
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista

Giorgia Meloni, Bloomberg: "Entra nei libri di storia"

venerdì 4 settembre 2026
Giorgia Meloni, Bloomberg: "Entra nei libri di storia"

2' di lettura

Doveva durare pochi mesi, arrendersi alle difficoltà e lasciare l’Italia isolata in Europa. Quasi quattro anni dopo, Giorgia Meloni è ancora a Palazzo Chigi e, con 1.413 giorni di governo, ha raggiunto il record di longevità di un esecutivo nella storia della Repubblica.

A raccontare il traguardo con particolare attenzione è Bloomberg, che titola: “Giorgia Meloni entra nei libri di storia”. La testata britannica evidenzia la portata politica del risultato e racconta le celebrazioni organizzate a Bari, dove sono arrivati numerosi sostenitori della premier. “Autobus carichi dei più ferventi sostenitori di Giorgia Meloni stanno arrivando questo venerdì nella città meridionale di Bari per festeggiare una tappa storica nel percorso politico della premier italiana”, scrive Bloomberg, sottolineando che l’evento coincide con il momento in cui la “quarantanovenne madre single diventa la guida del governo più longevo da quando il Paese è diventato una repubblica nel 1946”.

FdI, la stoccata a Schlein sull'Espresso: "L'alternativa? Se vuoi riportare indietro l'Italia"

Nel mirino di Fratelli d'Italia ci finisce Elly Schlein. Il tutto nei giorni in cui il governo Meloni scrive la stor...

Il record arriva dopo una lunga fase di instabilità politica che ha caratterizzato la storia italiana. Prima dell’attuale esecutivo, infatti, la durata media dei governi dal 1946 era di circa 361 giorni. Meloni, secondo il quadro delineato dal testo, è riuscita invece a mantenere compatta la maggioranza e a rafforzare la credibilità dell’Italia sul piano internazionale. Anche la stampa europea ha sottolineato il risultato: dalla tedesca Zeit, che parla di “Il governo più stabile da decenni – guidato da un’esponente della destra”, alla spagnola El Mundo, secondo cui la stabilità dell’esecutivo ha restituito all’Italia un ruolo internazionale più rilevante. Il dato politico resta però quello evidenziato da Bloomberg: Meloni ha trasformato una previsione di breve durata in un record storico.

Giorgia Meloni da record, il plauso oltreconfine che manda in tilt la sinistra

Da Bart De Wever a Sanae Takaichi. In queste ore sono in tantissimi, oltreconfine, a complimentarsi con Giorgia Meloni. ...
tag
giorgia meloni

Ma dai Ernesto Maria Ruffini: "C'è anche l'opposizione più longeva", mentre Meloni festeggia...

Premier in viaggio Meloni e la foto in aeroporto prima di volare verso Bari per la festa di Fdi

La premier Giorgia Meloni fa la storia: l'intervento a Bari per festeggiare il governo più longevo

ti potrebbero interessare

Ernesto Maria Ruffini: "C'è anche l'opposizione più longeva", mentre Meloni festeggia...

Ernesto Maria Ruffini: "C'è anche l'opposizione più longeva", mentre Meloni festeggia...

Meloni e la foto in aeroporto prima di volare verso Bari per la festa di Fdi

Meloni e la foto in aeroporto prima di volare verso Bari per la festa di Fdi

Giorgia Meloni fa la storia: l'intervento a Bari per festeggiare il governo più longevo

Giorgia Meloni fa la storia: l'intervento a Bari per festeggiare il governo più longevo

Maurizio Gasparri inchioda la sinistra: "Record-Meloni? Fatevi una domanda..."

Maurizio Gasparri inchioda la sinistra: "Record-Meloni? Fatevi una domanda..."