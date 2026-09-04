Giorgia Meloni, Bloomberg: "Entra nei libri di storia"

Doveva durare pochi mesi, arrendersi alle difficoltà e lasciare l’Italia isolata in Europa. Quasi quattro anni dopo, Giorgia Meloni è ancora a Palazzo Chigi e, con 1.413 giorni di governo, ha raggiunto il record di longevità di un esecutivo nella storia della Repubblica.

A raccontare il traguardo con particolare attenzione è Bloomberg, che titola: “Giorgia Meloni entra nei libri di storia”. La testata britannica evidenzia la portata politica del risultato e racconta le celebrazioni organizzate a Bari, dove sono arrivati numerosi sostenitori della premier. “Autobus carichi dei più ferventi sostenitori di Giorgia Meloni stanno arrivando questo venerdì nella città meridionale di Bari per festeggiare una tappa storica nel percorso politico della premier italiana”, scrive Bloomberg, sottolineando che l’evento coincide con il momento in cui la “quarantanovenne madre single diventa la guida del governo più longevo da quando il Paese è diventato una repubblica nel 1946”.