Giorgia Meloni, Bloomberg: "Entra nei libri di storia"

Doveva durare pochi mesi, arrendersi alle difficoltà e lasciare l’Italia isolata in Europa. Quasi quattro anni dopo, Giorgia Meloni è ancora a Palazzo Chigi e, con 1.413 giorni di governo, ha raggiunto il record di longevità di un esecutivo nella storia della Repubblica.
A raccontare il traguardo con particolare attenzione è Bloomberg, che titola: “Giorgia Meloni entra nei libri di storia”. La testata britannica evidenzia la portata politica del risultato e racconta le celebrazioni organizzate a Bari, dove sono arrivati numerosi sostenitori della premier. “Autobus carichi dei più ferventi sostenitori di Giorgia Meloni stanno arrivando questo venerdì nella città meridionale di Bari per festeggiare una tappa storica nel percorso politico della premier italiana”, scrive Bloomberg, sottolineando che l’evento coincide con il momento in cui la “quarantanovenne madre single diventa la guida del governo più longevo da quando il Paese è diventato una repubblica nel 1946”.
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Il record arriva dopo una lunga fase di instabilità politica che ha caratterizzato la storia italiana. Prima dell’attuale esecutivo, infatti, la durata media dei governi dal 1946 era di circa 361 giorni. Meloni, secondo il quadro delineato dal testo, è riuscita invece a mantenere compatta la maggioranza e a rafforzare la credibilità dell’Italia sul piano internazionale. Anche la stampa europea ha sottolineato il risultato: dalla tedesca Zeit, che parla di “Il governo più stabile da decenni – guidato da un’esponente della destra”, alla spagnola El Mundo, secondo cui la stabilità dell’esecutivo ha restituito all’Italia un ruolo internazionale più rilevante. Il dato politico resta però quello evidenziato da Bloomberg: Meloni ha trasformato una previsione di breve durata in un record storico.