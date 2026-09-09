Afd, il piano radicale: "Via alle espulsioni di migranti, milizie di cittadini"

"La gente vuole una politica diversa. Tre quarti dei cittadini sono insoddisfatti del governo Merz e della coalizione Cdu-Spd, compresi coloro che hanno votato per la Cdu. I problemi in Germania stanno peggiorando sempre di più": Beatrix von Storch, vice dell'AfD, ha spiegato così a Repubblica la vittoria schiacciante del suo partito in Sassonia-Anhalt. "Nel 2030 il governo federale prevede un gettito fiscale di 435 miliardi di euro, sufficienti a coprire tre voci del bilancio: interessi, difesa, lavoro e affari sociali. Dobbiamo smettere di triplicare le spese per la difesa e di spendere somme ingenti per l’Ucraina, i rifugiati, gli aiuti allo sviluppo, le Ong e l’Ue”, ha sottolineato von Storch.

La vice dell'AfD, poi, ha smentito la "guerra alle Chiese" tra i punti del loro programma: "Abbiamo chiesto la revoca dei contributi statali. Vogliamo che le Chiese servano la fede e non la politica. La sera delle elezioni, il vescovo regionale della Sassonia-Anhalt ha detto di essere dispiaciuto del risultato elettorale. Un intervento politico del genere, da parte di un vescovo, è uno scandalo”. Molto chiara anche sul tema dell'immigrazione: "Amore per il prossimo non significa che il governo debba lasciar entrare nel Paese senza controllo milioni di persone provenienti da Stati terzi sicuri, che il governo spenda 50 miliardi di euro all’anno per l’immigrazione e che poi non ci siano più soldi per alcuni cittadini". La situazione, a suo dire, starebbe degenerando da questo punto di vista: "Attualmente stiamo tagliando le pensioni, l’assistenza sociale e la prevenzione del cancro, mentre le spese per l’asilo e i rifugiati rimangono invariate".