Afd, il piano radicale: "Via alle espulsioni di migranti, milizie di cittadini"

"La gente vuole una politica diversa. Tre quarti dei cittadini sono insoddisfatti del governo Merz e della coalizione Cdu-Spd, compresi coloro che hanno votato per la Cdu. I problemi in Germania stanno peggiorando sempre di più": Beatrix von Storch, vice dell'AfD, ha spiegato così a Repubblica la vittoria schiacciante del suo partito in Sassonia-Anhalt. "Nel 2030 il governo federale prevede un gettito fiscale di 435 miliardi di euro, sufficienti a coprire tre voci del bilancio: interessi, difesa, lavoro e affari sociali. Dobbiamo smettere di triplicare le spese per la difesa e di spendere somme ingenti per l’Ucraina, i rifugiati, gli aiuti allo sviluppo, le Ong e l’Ue”, ha sottolineato von Storch.
La vice dell'AfD, poi, ha smentito la "guerra alle Chiese" tra i punti del loro programma: "Abbiamo chiesto la revoca dei contributi statali. Vogliamo che le Chiese servano la fede e non la politica. La sera delle elezioni, il vescovo regionale della Sassonia-Anhalt ha detto di essere dispiaciuto del risultato elettorale. Un intervento politico del genere, da parte di un vescovo, è uno scandalo”. Molto chiara anche sul tema dell'immigrazione: "Amore per il prossimo non significa che il governo debba lasciar entrare nel Paese senza controllo milioni di persone provenienti da Stati terzi sicuri, che il governo spenda 50 miliardi di euro all’anno per l’immigrazione e che poi non ci siano più soldi per alcuni cittadini". La situazione, a suo dire, starebbe degenerando da questo punto di vista: "Attualmente stiamo tagliando le pensioni, l’assistenza sociale e la prevenzione del cancro, mentre le spese per l’asilo e i rifugiati rimangono invariate".
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Quando le è stato chiesto cosa potrà fare concretamente Ulrich Siegmund, il leader di Afd che ha vinto in Sassonia-Anhalt, se diventasse primo ministro, lei ha risposto: "Può espellere sistematicamente coloro che hanno il foglio di via ma continuano a vivere nel land. Può fare in modo che i richiedenti asilo ricevano una carta prepagata invece dei contanti e non possano più inviare denaro a casa. Può lanciare segnali chiari che non accetteremo più l’immigrazione nei sistemi di assistenza sociale e ridurre massicciamente gli incentivi a venire in Germania”. Sulla proposta di voler introdurre una milizia civile, invece, ha spiegato: "Si tratta di far sì che i cittadini sostengano il lavoro della polizia, che è gravemente sopraffatta dalle gravi conseguenze delle politiche migratorie. Non è radicale fare qualcosa per la protezione dei cittadini; è radicale far immigrare in Germania milioni di persone, la maggior parte delle quali sono giovani uomini con un basso livello di istruzione, provenienti da società con valori arcaici. Ne vediamo le conseguenze nelle statistiche sulla criminalità. In passato solo l’estrema sinistra aveva chiesto una politica del genere, ma sotto Angela Merkel è diventata la politica della Cdu".