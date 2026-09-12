Umbria, sfregio della sinistra alle forze dell'ordine: "Bocciata la mozione"

La sinistra contro le forze dell'ordine. A denunciare l'ultimo scandalo sono i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Eleonora Pace, Paola Agabiti e Matteo Giambartolomei. "Ciò che è accaduto oggi nell'Aula dell'assemblea legislativa della Regione Umbria è uno spettacolo indegno e grave. La maggioranza di centro-sinistra ha votato contro la nostra mozione di condanna degli attacchi alle forze dell'ordine e di solidarietà agli uomini e alle donne in divisa. La cosa ancora più sconcertante è che lo ha fatto senza nemmeno trovare il coraggio di esprimere una sola parola di motivazione in aula. Un silenzio assordante che equivale a una precisa scelta di campo", affermano a seguito della votazione della mozione da loro sottoscritta e presentata dall'opposizione di centrodestra.