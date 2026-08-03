No-Tav, sceneggiata in Statale: "Mueve la colita", c'è la polizia e loro sculettano

Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere. L'ultima sceneggiata dei No-Tav? Bloccare il traffico sulla provinciale 210 tra Venaus e Susa e iniziare a ballare in strada. Il tutto sulle note di "Mueve la colita". "Dedichiamo il nostro ballo al prefetto di Torino", urlano i manifestanti mentre gli agenti chiudevano il bivio per Mompantero con camionette e uomini posizionati sotto il cavalcavia dell’autostrada del Frejus. Il video ha fatto in poco tempo il giro del web arrivando anche al ministro Matteo Salvini. "RUSPA!", si limita a commentare il leader della Lega.

No-Tav, campeggio vietato in Val di Susa. Ma il movimento disobbedisce al prefetto di Torino Con un foglio affisso poco distante dal presidio No-Tav di San Giuliano, viene comunicato il divieto di "campeggio ...

D'altronde, sempre gli stessi avevano issato una grande bandiera della Palestina, a modo di paravento, per proteggersi dalla vista dalla strada. Il presidio aperto giovedì è stato smantellato dopo tre giorni. Il reparto mobile schierato con scudi e camionette ha bloccato le uscite dal paese per Susa e per Mompantero.

L'aria che tira, Laura Boldrini attacca Piantedosi e non i violenti: "L'ultima cosa da fare" A sentire Laura Boldrini giurarlo in diretta, «noi non stiamo mai dalla parte dei violenti», qualche dubbio ...