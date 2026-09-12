Alla festa del Pd Gabrielli smonta Lepore sui Cpr

I Cpr? «Inevitabili». Siamo a Bologna alla festa dell’unità organizzata al parco Cevenini. Un appuntamento iniziato il 27 agosto e che si concluderà il 20 settembre. Ospiti a ciclo continuo. Giovedì sera è stata la volta dell’ex capo della Polizia, Franco Gabrielli.

I temi? Sicurezza, degrado urbano, microcriminalità, immigrazione e tutto quello che ne consegue. E così arriva, durante l’intervento, il momento Centro di permanenza per il rimpatrio. «I Cpr sono inevitabili, ma il punto è come si fanno. Credo nel momento in cui c’è la necessità di rimpatriare delle persone, queste devono essere identificate. Qual è il rispetto della dignità di queste persone, i tempi abnormi in cui queste persone sono trattenute con una detenzione amministrativa. Questo è il tema, non il fatto che ci sia o non ci sia il Cpr», ha detto Gabrielli alle colonne del Resto del Carlino.