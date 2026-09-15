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Il video di Sabino Cassese su Meloni che asfalta la sinistra

martedì 15 settembre 2026
Il video di Sabino Cassese su Meloni che asfalta la sinistra

1' di lettura

Sabino Cassese giurista, ministro per la funzione pubblica nel governo Ciampi e giudice della Corte costituzionale, spappola i fegati della sinistra intervenendo su La7 e mettendo a fuoco i risultati raggiunti dal governo. "Secondo me il Presidente del Consiglio sottovaluta i suoi meriti, perché non è vero che c'è stata solo la stabilità, bisogna considerare il fatto che questo governo ha adottato un decreto legge ogni settimana, questi decreti legge avevano dei contenuti, c'è qualcuno che li ha esaminati questi contenuti? Quali interessi sono stati curati? Quali rapporti ha stabilito questo governo con la società? E con quale parti della società? E attivando che cosa? I sentimenti? Gli interessi? Le ideologie? Ecco, quindi noi stiamo sbagliando completamente nella valutazione, se mi consente anche il Presidente del Consiglio sta sottovalutando quello che ha fatto. I decreti legge sono quelli che passano per il Parlamento perché vengono convertititi...".

Insomma, parole chiare che testimoniano il "fare" dell'esecutivo contro il sol "parlare" della sinistra. Il tutto accompagnato da un record di stabilità con il governo più longevo dell'età repubblicana. Ma questo a quanto pare a sinistra è solo un dettaglio...

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