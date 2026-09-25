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Sondaggio, Vannacci nel centrodestra? Forza Italia dice no

venerdì 25 settembre 2026
Sondaggio, Vannacci nel centrodestra? Forza Italia dice no

2' di lettura

Il Partito Democratico perde terreno nell’ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24: rispetto alla rilevazione del 4 settembre, scende al 21,1% (-1,1 punti), mentre Fratelli d'Italia resta stabile al 26,5% e si conferma primo partito. Cresce il Movimento 5 Stelle, che sale al 13,2% (+0,6). Seguono Futuro Nazionale all'8,1% (+0,2) e Forza Italia al 7,3% (+0,2). Alleanza Verdi Sinistra si attesta al 5,9% (+0,1). La Lega registra l'incremento più consistente della rilevazione e arriva al 5,1% (+0,7).La notizia è che, se Vannacci entrasse in coalizione, oltre 1,8 milioni di elettori di centrodestra si asterrebbero. È questo il dato più significativo che emegre dall’ultima supermedia elaborata da YouTrend per SkyTg24 sui sondaggi elettorali.

Entrando nel dettaglio, fra gli elettori di centrodestra e di Futuro Nazionale il 51% è favorevole all’ingresso del partito del generale nella coalizione con Fdi, Fi, Lega e Noi Moderati. Il 31% è contrario e il 18% non si esprime. In particolare, il 59% degli elettori di Fdi è favorevole all’idea di allargare il centrodestra a Vannacci (i contrari sono il 29% e il 12% non sa), lo è il 56% di quelli di Fn (contrario il 28%, il 16% non sa), mentre fra gli elettori di Fi, Lega e Nm prevalgono i contrari (40%, contro il 30% di favorevoli e il 30% di indecisi), pur con una base campionaria ridotta. Dei contrari - secondo la rilevazione - il 18% confermerebbe comunque il proprio voto, mentre il 13% cambierebbe voto o si asterrebbe.

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La quota di chi cambierebbe voto o si asterrebbe è del 12% fra gli elettori di Fdi, e sale al 18% fra quelli di Lega, Forza Italia e Noi Moderati, dove una parte rilevante dell’elettorato si mostra contraria all’alleanza. Si tratta - secondo l’istituto - di circa 1,8 milioni di elettori che potrebbero spostarsi soprattutto verso l’astensione in caso di alleanza allargata a Fn. Sul fronte del centrosinistra, Elly Schlein è data in testa come possibile candidata premier, seguita da Giuseppe Conte e dalla sindaca di Genova Silvia Salis, sia ipotizzando uno scenario di alta che di bassa affluenza alle primarie. Nel primo caso, la leader dem otterrebbe il 31% dei voi, Conte il 27% e Salis il 17%.

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