Sondaggio, Vannacci nel centrodestra? Forza Italia dice no

Il Partito Democratico perde terreno nell’ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24: rispetto alla rilevazione del 4 settembre, scende al 21,1% (-1,1 punti), mentre Fratelli d'Italia resta stabile al 26,5% e si conferma primo partito. Cresce il Movimento 5 Stelle, che sale al 13,2% (+0,6). Seguono Futuro Nazionale all'8,1% (+0,2) e Forza Italia al 7,3% (+0,2). Alleanza Verdi Sinistra si attesta al 5,9% (+0,1). La Lega registra l'incremento più consistente della rilevazione e arriva al 5,1% (+0,7).La notizia è che, se Vannacci entrasse in coalizione, oltre 1,8 milioni di elettori di centrodestra si asterrebbero. È questo il dato più significativo che emegre dall’ultima supermedia elaborata da YouTrend per SkyTg24 sui sondaggi elettorali.

Entrando nel dettaglio, fra gli elettori di centrodestra e di Futuro Nazionale il 51% è favorevole all’ingresso del partito del generale nella coalizione con Fdi, Fi, Lega e Noi Moderati. Il 31% è contrario e il 18% non si esprime. In particolare, il 59% degli elettori di Fdi è favorevole all’idea di allargare il centrodestra a Vannacci (i contrari sono il 29% e il 12% non sa), lo è il 56% di quelli di Fn (contrario il 28%, il 16% non sa), mentre fra gli elettori di Fi, Lega e Nm prevalgono i contrari (40%, contro il 30% di favorevoli e il 30% di indecisi), pur con una base campionaria ridotta. Dei contrari - secondo la rilevazione - il 18% confermerebbe comunque il proprio voto, mentre il 13% cambierebbe voto o si asterrebbe.