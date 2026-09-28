Elly Schlein, Conte si mangia il Pd: solo 5 punti di distacco tra dem e 5Stelle

Si assottiglia sempre di più la differenza di consensi tra il Partito democratico di Elly Schlein e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Stando agli ultimi sondaggi, si tratterebbe di un distacco del 5%. Una distanza minima che non si vedeva dal 2022. Ne ha parlato Antonio Polito sul Corriere della Sera, evidenziando come l'ex premier stia progressivamente mangiando il principale partito del campo largo: “È il mattatore assoluto della scena politica a sinistra. In una parola, detta l’agenda. Al Partito democratico, che dopo averle inventate tentenna sulle primarie, dice ‘o primarie o morte’. A Elly Schlein, che ripete il mantra ‘prima il programma’, risponde presentando il suo programma mentre quello del Pd non c’è ancora, mettendola con le spalle al muro sui punti cruciali della politica estera, del riarmo, degli aiuti all’Ucraina”.

Dietro all'analisi, i numeri delle ultime rilevazioni. Tra queste, quella di Nando Pagnoncelli, secondo cui i dem sarebbero al 19,5%, sotto la soglia del 20; mentre i pentastellati al 14,5%, stabili ma sempre più vicini ai colleghi del campo largo. Al momento la somma di Alleanza Verdi e Sinistra e M5s sarebbe già maggioranza a sinistra. “E pensare che Elly Schlein divenne segretaria del Pd grazie agli elettori dei Cinque Stelle - ha commentato Polito -. Forse Elly Schlein dovrebbe scommettere di più sul suo partito, e un po’ meno sulla lealtà degli altri”.