Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Giorgia Meloni, il Financial Times stronca il campo largo: "Animosità e sfiducia"

di
Libero logo
martedì 29 settembre 2026
Giorgia Meloni, il Financial Times stronca il campo largo: "Animosità e sfiducia"

2' di lettura

Le opposizioni italiane guardano a un'alleanza per sfidare Giorgia Meloni alle prossime elezioni, ma restano profonde le divisioni sulla leadership e sui principali temi di politica estera, a partire dal sostegno all'Ucraina. È quanto emerge da un'analisi del Financial Times dal titolo "Le opposizioni italiane riusciranno a unirsi contro Meloni?", che mette in evidenza le difficoltà di un possibile accordo tra il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e il Pd guidato da Elly Schlein. Conte, presidente del M5S ed ex premier, punta a un ruolo centrale nella costruzione di un fronte di centrosinistra e propone una revisione della politica estera italiana, compreso l'atteggiamento verso Mosca e gli aiuti militari a Kiev. Schlein rivendica invece la guida del campo largo, facendo leva sul peso elettorale del Pd, con un consenso nei sondaggi pari a circa il doppio di quello del M5S.

"Sebbene le prossime elezioni in Italia debbano tenersi entro il prossimo autunno, gli analisti affermano che Meloni potrebbe essere tentata di chiedere un voto anticipato. Ma per sfruttare le vulnerabilità del primo ministro, i partiti di opposizione - osserva il Ft - devono superare una lunga storia di reciproca animosità e sfiducia e combattere uniti, cosa che non sono riusciti a fare alle elezioni generali del 2022, quando le loro divisioni hanno favorito la netta vittoria dell'alleanza di destra di Meloni".

Immigrazione, la Grecia segue Meloni: "Hub Ue in Africa per i rimpatri nel 2027"

La Grecia punta a istituire in Africa un centro per il rimpatrio dei migranti durante il semestre di presidenza di turno...

A rendere più urgente il confronto è anche la prospettiva di una riforma della legge elettorale che, secondo il quotidiano della City, "aggiunge un ulteriore incentivo alla coesione, premiando la più grande alleanza pre-elettorale con seggi extra". "Per beneficiarne, i partiti dovrebbero condurre la campagna elettorale sostenendo un candidato premier comune e una piattaforma politica condivisa, requisiti - osserva ancora il Ft - che stanno già creando scompiglio nell'opposizione frammentata". 

Realpoltik, Sallusti spiana Furfaro e Amurri: "Vedervi rosicare è uno spettacolo"

Non è stata una buona settimana per la sinistra. Anzi, non è stato un buon anno. O meglio: questa legislat...
tag
financial times
giorgia meloni
pd
m5s
avs

Premier Meloni a Praga: "Rapporti con gli Usa? Solidi". Poi l'appello agli "attori economici" per aiutare imprese e famiglie

Vergogna a Reggio Emilia Reggio Emilia, il consigliere del Pd infanga la memoria di Bossi: "Per fortuna è morto"

Il blitz Roma, sgomberato il palazzo di via Tallone. Meloni: "Continua il lavoro per riportare legalità e sicurezza"

ti potrebbero interessare

Meloni a Praga: "Rapporti con gli Usa? Solidi". Poi l'appello agli "attori economici" per aiutare imprese e famiglie

Meloni a Praga: "Rapporti con gli Usa? Solidi". Poi l'appello agli "attori economici" per aiutare imprese e famiglie

Redazione
Porta a Porta, Vannacci: "A Reggio Calabria abbiamo comunque vinto, siamo indispensabili alla destra"

Porta a Porta, Vannacci: "A Reggio Calabria abbiamo comunque vinto, siamo indispensabili alla destra"

Redazione
Reggio Emilia, il consigliere del Pd infanga la memoria di Bossi: "Per fortuna è morto"

Reggio Emilia, il consigliere del Pd infanga la memoria di Bossi: "Per fortuna è morto"

Redazione
Sondaggio Izi, "l'effetto Vannacci è modesto, ma...": bomba su centrodestra ed elezioni

Sondaggio Izi, "l'effetto Vannacci è modesto, ma...": bomba su centrodestra ed elezioni

Redazione