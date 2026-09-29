Giorgia Meloni, il Financial Times stronca il campo largo: "Animosità e sfiducia"

Le opposizioni italiane guardano a un'alleanza per sfidare Giorgia Meloni alle prossime elezioni, ma restano profonde le divisioni sulla leadership e sui principali temi di politica estera, a partire dal sostegno all'Ucraina. È quanto emerge da un'analisi del Financial Times dal titolo "Le opposizioni italiane riusciranno a unirsi contro Meloni?", che mette in evidenza le difficoltà di un possibile accordo tra il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte e il Pd guidato da Elly Schlein. Conte, presidente del M5S ed ex premier, punta a un ruolo centrale nella costruzione di un fronte di centrosinistra e propone una revisione della politica estera italiana, compreso l'atteggiamento verso Mosca e gli aiuti militari a Kiev. Schlein rivendica invece la guida del campo largo, facendo leva sul peso elettorale del Pd, con un consenso nei sondaggi pari a circa il doppio di quello del M5S.

"Sebbene le prossime elezioni in Italia debbano tenersi entro il prossimo autunno, gli analisti affermano che Meloni potrebbe essere tentata di chiedere un voto anticipato. Ma per sfruttare le vulnerabilità del primo ministro, i partiti di opposizione - osserva il Ft - devono superare una lunga storia di reciproca animosità e sfiducia e combattere uniti, cosa che non sono riusciti a fare alle elezioni generali del 2022, quando le loro divisioni hanno favorito la netta vittoria dell'alleanza di destra di Meloni".