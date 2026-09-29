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Reggio Emilia, il consigliere del Pd infanga la memoria di Bossi: "Per fortuna è morto"

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martedì 29 settembre 2026
Reggio Emilia, il consigliere del Pd infanga la memoria di Bossi: "Per fortuna è morto"

1' di lettura

"Per fortuna l'ideatore di questa cosa qua (Umberto Bossi, ndr) pochi mesi fa il nostro Signore l'ha chiamato. Lei accusa di razzismo i meridionali? Cioè lei che fa parte di un partito che è alleato della Lega Nord da 30 anni...". Parole vergognose. Soprattutto perché pronunciate da un consigliere comunale del Partito democratico di Reggio Emilia. Nessun rispetto per un avversario politico che ha militato nello schieramento opposto alla sinistra. Anche quando la persona in questione è passata a miglior vita. 

"Per fortuna l’ideatore della Lega, qualche mese fa il Signore l’ha chiamato’. Parole ignobili e indegne da parte del consigliere comunale del Pd di Reggio Emilia Antonio Casella - si legge in una nota diffusa dalla Lega, che ha anche postato il video dell'intervento su Instagram -. Esprimiamo profonda indignazione per dichiarazioni di una gravità inaudita, che offendono la memoria di Umberto Bossi, la sua famiglia e tutta la comunità della Lega. Gioire per la morte di un avversario politico supera ogni limite di decenza, rispetto e dignità istituzionale. Il Partito Democratico si dissoci immediatamente e senza ambiguità e prenda provvedimenti nei confronti del proprio consigliere. Da Casella - conclude il Carroccio - ci aspettiamo scuse pubbliche e dimissioni immediate”.

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