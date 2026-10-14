L'aria che tira, Giannini è sicuro: "Vannacci e Meloni si alleeranno. Sono pronto a darmi fuoco"

Al centro del dibattito nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira, su La7, gli ultimi sondaggi politici e, in particolare, la Supermedia Agi/YouTrend. A commentarla nello studio di Parenzo ecco Massimo Giannini. "Fratelli d'Italia ha ripreso un po' a crescere per frazioni di punto, nel momento in cui ha ricominciato ad agitare i suoi feticci ideologici mettendo anche in campo qualche corposo bonus dal punto di vista simbolico da campagna elettorale nella manovra", afferma l'ex direttore de La Stampa.
Che prosegue: "L'abolizione del bollo auto, che è una stupidaggine ma è molto berlusconiana per un certo effetto. E poi l'altra cosa, l'offensiva sulla scuola, il decreto sul tetto alla quota di stranieri nelle classi italiane, ancorché orribile, razzista, dal mio punto di vista, insieme alla lotta contro il burqa, una cosa che non esiste in Italia, almeno nelle nostre classi, tuttavia va a colpire l'immaginario sul quale finora ha vogato ed è cresciuto il generale Vannacci".
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Per Giannini, dunque, non è un caso che proprio quando Meloni recupera un po' nei sondaggi Futuro Nazionale si ferma, "proprio in coincidenza con questa campagna meloniana, sui temi forti identitari della destra dura e pura che Vannacci ormai vuole rappresentare in monopolio", dice.
Alla fine, però, afferma l'editorialista di Repubblica, Meloni e Vannacci si alleerano. "Quindi alla fine secondo te faranno l'accordo?", chiede Parenzo. "Ma al mille per mille. Sono pronto a tornare qui e a darmi fuoco in studio. Un giorno prima delle elezioni, Meloni riaprirà la porta e Vannacci vi entrerà tra due ali di folla".
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