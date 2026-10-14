L'aria che tira, Giannini è sicuro: "Vannacci e Meloni si alleeranno. Sono pronto a darmi fuoco"

Al centro del dibattito nel corso dell'ultima puntata de L'aria che tira, su La7, gli ultimi sondaggi politici e, in particolare, la Supermedia Agi/YouTrend. A commentarla nello studio di Parenzo ecco Massimo Giannini. "Fratelli d'Italia ha ripreso un po' a crescere per frazioni di punto, nel momento in cui ha ricominciato ad agitare i suoi feticci ideologici mettendo anche in campo qualche corposo bonus dal punto di vista simbolico da campagna elettorale nella manovra", afferma l'ex direttore de La Stampa.

Che prosegue: "L'abolizione del bollo auto, che è una stupidaggine ma è molto berlusconiana per un certo effetto. E poi l'altra cosa, l'offensiva sulla scuola, il decreto sul tetto alla quota di stranieri nelle classi italiane, ancorché orribile, razzista, dal mio punto di vista, insieme alla lotta contro il burqa, una cosa che non esiste in Italia, almeno nelle nostre classi, tuttavia va a colpire l'immaginario sul quale finora ha vogato ed è cresciuto il generale Vannacci".