Youssef Siher, il post del consigliere di Avs scatena la bufera: "Una vergogna, dimissioni"

Un nuovo caso scuote la sinistra. Si tratta del post del consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra italiana di Thiene, Vicenza. Come spiegato da Matteo Salvini , che condivide l'accaduto, " Alaeddine Kaabouri , consigliere comunale di AVS a Thiene (Vicenza), pubblica 'Siamo tutti Youssef Siher', riferendosi all’uomo di origini marocchine fermato e indagato per istigazione a delinquere, violenza organizzata e terrorismo, ritenuto la mente del Movimento 17 ottobre". "Dopo le violenze e le devastazioni di Milano - tuona il leader della Lega -, anziché stare dalla parte dei cittadini, dei commercianti e delle Forze dell’Ordine, c’è chi esprime solidarietà a chi è accusato di aver alimentato il caos. Una vergogna per chi rappresenta le istituzioni. DIMISSIONI!". Poi, in allegato al post, la foto del consigliere accanto a Ilaria Salis , anche lei nota per le sue posizioni tutt'altro che vicine agli agenti.

Ma Kaabouri non è nuovo a sparate di questo tipo. Già lo scorso anno il giovane politico di origini tunisine aveva scritto, sempre sui social: "Io sto con Mohammad Hannoun. Sto con lui e con tutte le persone arrestate il 27 dicembre in un’operazione repressiva condotta da polizia e guardia di finanza sotto la regia del governo Meloni e del ministro Piantedosi. (...) In Italia chi raccoglie fondi per Gaza viene arrestato, chi commercia armi, chi sostiene politicamente e logisticamente il massacro in corso continua a godere di piena impunità. Questa non è giustizia, è repressione politica".