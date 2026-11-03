Vannacci scaricato dal 'Comitato Bari 645' in polemica con Sasso: "Per difendere lui e sua moglie..."

Altro colpo basso per Futuro Nazionale . Attraverso un comunicato, il Comitato Bari 645 , nonché il referente Leo Anbruoso e tutti i suoi iscritti comunicano ufficialmente la propria uscita dal partito di Roberto Vannacci . "Una decisione - si legge - maturata a seguito di profonde divergenze politiche e organizzative, soprattutto in relazione alla gestione e alla presenza del movimento sul territorio. Vogliamo precisare che questa scelta non è assolutamente legata alla mancata assegnazione di incarichi o ruoli, bensì a precise valutazioni politiche e a una visione del progetto che, purtroppo, si è rivelata distante dalle nostre aspettative". Il motivo? "Eravamo convinti di poter contribuire alla costruzione di quel partito di destra che manca sul nostro territorio da diversi decenni. Pensavamo di dare vita a qualcosa di nuovo, autentico e coerente con i nostri ideali. Invece, ci siamo ritrovati davanti alla prospettiva di dover digerire, ancora una volta, la solita minestra".

Poi la frecciata al coordinatore del partito in Puglia e responsabile della direzione salute e benessere del movimento: "Voglio ricordare all'Onorevole Rossano Sasso che il nostro Comitato è arrivato a scontrarsi duramente con altri comitati pugliesi pur di difendere te, tua moglie e il signor Domenico Santoro . Ricordo anche quando sei venuto meno all'impegno preso in occasione della cena che avevamo organizzato proprio per presentarti a tutti i nostri iscritti. In quella circostanza siamo stati noi a rimetterci la faccia nei confronti di tutti i partecipanti. E, come se non bastasse, non possiamo dimenticare la tua ultima, poco elegante risposta a una nostra telefonata: 'Non ho tempo da perdere'".

Finita qui? Niente affatto: "Caro Onorevole, forse non hai compreso con chi hai a che fare, oppure ci hai confusi con le tante pecorelle che ti seguono senza fare domande. Noi non siamo in vendita. Abbiamo idee, valori e dignità. Siamo uomini e donne che credono nella destra vera, quella fatta di coerenza, lealtà e rispetto. E non vogliamo traditori al nostro fianco. Nonostante questa decisione, resta immutata la nostra stima nei confronti del nostro Grande Generale Roberto Vannacci".

Da qui la conclusione: "Usciamo da Futuro Nazionale, ma non abbandoniamo il nostro percorso politico. Il Comitato 645 continuerà la propria strada a testa alta, con orgoglio, coerenza e senza alcun compromesso. Non abbiamo bisogno di poltrone, incarichi o riconoscimenti. Abbiamo bisogno di rispetto, lealtà e di una destra che mantenga fede ai propri ideali".