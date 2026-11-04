Luca Bizzarri inchioda la sinistra: "Poi a 35 anni votano la Meloni"

Luca Bizzarri non è riuscito a trattenersi. Il comico e attore genovese aveva risposto a quel ragazzo protagonista di una sceneggiata clamorosa verso le forze dell'ordine. Per intenderci, quel giovane aveva piazzato uno specchio davanti agli agenti con l'intento di umiliare i poliziotti con tanto di messaggi pseudo-moralistici. Ma tant'è. Bizzarri ha parlato in un'intervista rilasciata al Secolo XIX. E ha spiegato il vero motivo che spinge alcuni giovani a portare in piazza sceneggiate di questo tipo. "Il punto è che anche la protesta oggi è diventata instagrammabile - ha spiegato il comico -. C'è chi fa i balletti davanti alla polizia, chi fa una proposta di matrimonio, chi, per l'appunto, si porta dietro uno specchio". Un vero e proprio delirio social.

Poi una frecciata clamorosa alle nuove generazioni. E, anche se indirettamente, alla sinistra che ha cercato in tutti i modi di intestarsi le ultime proteste in piazza dei giovani. "Insomma: fanno bene a protestare pacificamente a vent'anni - ha sottolineato Luca Bizzarri -, anche se poi a trentacinque votano Meloni. Vabbé, fatti loro". Insomma, un messaggio piuttosto chiaro. Facile vestire i panni del rivoluzionario a 20 anni. Quando poi si fa i conti con la vita reale, il quadro cambia. Anche radicalmente.