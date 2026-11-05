Viviana Ferrero, "il pm chiede di indagare sull'ex consigliera M5s": non avrebbe visto violenze al corteo

Si mette male per Viviana Ferrero. L'ex consigliera comunale per il Movimento 5 Stelle, in merito agli scontri avvenuti durante il corteo del primo maggio 2022, dice di non avere notato manifestanti scagliare oggetti o compiere atti violenti contro le forze dell'ordine. Per questo - riporta l'Ansa - il pubblico ministero chiede la trasmissione del verbale in procura per valutare se aprire un procedimento per false dichiarazioni. È accaduto nella mattinata di mercoledì 4 novembre in tribunale, a Torino, Ferrero era stata chiamata dalla difesa a testimoniare nel processo.
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Gli imputati sono 18. Ferrero, in aula, aveva spiegato che era impegnata in un'opera di mediazione per scongiurare incidenti. A chiedere la trasmissione del verbale in procura è stato però il pubblico ministero Davide Pretti, che ha preso la stessa iniziativa per un altro testimone della difesa, un venticinquenne della Fgc (Fronte della gioventù comunista) che si trovava nello "spezzone sociale" del corteo. "All'imbocco di via Roma - ha raccontato il giovane - c'è stata una prima carica delle forze dell'ordine che non ci aspettavamo e che a mio avviso non era neppure giustificata, visto che fino a quel momento non c'erano stati problemi di alcun genere".
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Di cariche ne seguirono altre tre. Rispondendo a una domanda della difesa, anche il venticinquenne ha affermato di non ricordare, nella confusione del momento, dei lanci di oggetti. Il pm ha mostrato una foto dove il testimone appare accanto a un dimostrante incappucciato mentre scaglia una bottiglia: "Lei stava guardando proprio in quella direzione", gli ha detto prima di chiedere ai giudici la trasmissione degli atti.