Viviana Ferrero, "il pm chiede di indagare sull'ex consigliera M5s": non avrebbe visto violenze al corteo

Gli imputati sono 18. Ferrero, in aula, aveva spiegato che era impegnata in un'opera di mediazione per scongiurare incidenti. A chiedere la trasmissione del verbale in procura è stato però il pubblico ministero Davide Pretti, che ha preso la stessa iniziativa per un altro testimone della difesa, un venticinquenne della Fgc (Fronte della gioventù comunista) che si trovava nello "spezzone sociale" del corteo. "All'imbocco di via Roma - ha raccontato il giovane - c'è stata una prima carica delle forze dell'ordine che non ci aspettavamo e che a mio avviso non era neppure giustificata, visto che fino a quel momento non c'erano stati problemi di alcun genere".