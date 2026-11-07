Vannacci perde pezzi nella "sua" Toscana: ecco chi lascia il generale (con accuse pesantissime)

Vannacci perde pezzi anche nella sua Toscana. A lasciare il generale - con tanto di accuse pesantissime nei confronti di Futuro Nazionale - questa volta sono Elisa Falsini e Gualberto Carrara, che annunciano il passaggio a Fratelli d'Italia. "Ho ricevuto delle minacce da un militante di Futuro Nazionale. Minacce pesanti che sono finite in una querela. E cosa ha fatto la dirigenza del partito? Si è girata dall’altra parte, paventandomi persino una sospensione perché l’avevo denunciato alla stampa ad agosto", denuncia Falsini. "Hanno protetto l’aggressore e ignorato la vittima. Lo dico come donna e mamma: la parte che mi ha amareggiato di più è stata avere paura di qualcuno che era dalla mia stessa parte".

Stando alle sue parole, Falsini aveva commentato un post sui social di un esponente civico fiorentino, impegnato in un'iniziativa benefica. "Ho scritto che la beneficenza si fa e non si ostenta". Un messaggio che le sarebbe valso minacce "anche via audio, da un militante del partito". Da lì la decisione di lasciare Roberto Vannacci e Futuro Nazionale per unirsi a Fratelli d'Italia. "La mia vicenda - ha concluso Falsini - non è isolata, ci sono altre persone che hanno scelto di denunciare: ho parlato coi coordinatori Tommaso Villa e Massimiliano Simoni, hanno trattato la vicenda come se fosse una cosa da niente".