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Vannacci perde pezzi nella "sua" Toscana: ecco chi lascia il generale (con accuse pesantissime)

sabato 7 novembre 2026
Vannacci perde pezzi nella "sua" Toscana: ecco chi lascia il generale (con accuse pesantissime)

2' di lettura

Vannacci perde pezzi anche nella sua Toscana. A lasciare il generale - con tanto di accuse pesantissime nei confronti di Futuro Nazionale - questa volta sono Elisa Falsini e Gualberto Carrara, che annunciano il passaggio a Fratelli d'Italia. "Ho ricevuto delle minacce da un militante di Futuro Nazionale. Minacce pesanti che sono finite in una querela. E cosa ha fatto la dirigenza del partito? Si è girata dall’altra parte, paventandomi persino una sospensione perché l’avevo denunciato alla stampa ad agosto", denuncia Falsini. "Hanno protetto l’aggressore e ignorato la vittima. Lo dico come donna e mamma: la parte che mi ha amareggiato di più è stata avere paura di qualcuno che era dalla mia stessa parte".

Stando alle sue parole, Falsini aveva commentato un post sui social di un esponente civico fiorentino, impegnato in un'iniziativa benefica. "Ho scritto che la beneficenza si fa e non si ostenta". Un messaggio che le sarebbe valso minacce "anche via audio, da un militante del partito". Da lì la decisione di lasciare Roberto Vannacci e Futuro Nazionale per unirsi a Fratelli d'Italia. "La mia vicenda - ha concluso Falsini - non è isolata, ci sono altre persone che hanno scelto di denunciare: ho parlato coi coordinatori Tommaso Villa e Massimiliano Simoni, hanno trattato la vicenda come se fosse una cosa da niente".

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Diverse, invece, le motivazioni di Carrara, che ha deciso "di fare questo cambio per motivi personali e in mancanza di obiettivi comuni. In Futuro nazionale ci sono alcune linee politiche che non condivido: Fn è troppo a destra per le mie idee, io sono più moderato". 

Francesco Torselli, europarlamentare e commissario FdI nella Città metropolitana di Firenze, ha detto che "Fnv oggi si pone all'alternativa all'azione di governo di Giorgia Meloni". Sul generale Roberto Vannacci "ogni volta che in Parlamento i suoi sono chiamati a votare, votano contro le decisioni dell'esecutivo. Quando parla del nostro atteggiamento al Parlamento Ue siamo alle fake news".

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