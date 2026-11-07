Bonaccini ha toccato il fondo: foto fake di Tajani. Insorge Forza Italia



Sarà una fissazione autunnale, ma a sinistra hanno un chiodo fisso: cucire addosso al centrodestra italiano la sconfitta di Trump alle elezioni di midterm. Due cose che tra loro c'entrano davvero poco. E così Stefano Bonaccini per unirsi al coro progressista che fa? Posta una foto palesemente fake di Antonio Tajani, ministro degli Esteri, col berretto "Make America great again" di tradizione trumpiana. Il tutto con una bella discalia: "Mai stati trumpiani". Foto falsa e reazione di Forza Italia immediata che sul su profilo social chiede a Bonaccini di fare un passo indietro: "È questa la nuova linea di Elly Schlein, segretaria del PD? La menzogna tecnologica? Bonaccini rimuova subito la foto fake dal suo profilo e chieda scusa a Tajani".

E Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, rincara la dose: "Oggi siamo arrivati al livello più basso, nel dibattito politico, della storia della repubblica. Il fatto che Stefano Bonaccini, presidente del PD, pubblichi una foto falsa di Antonio Tajani con il cappellino Maga in testa è il segnale della follia collettiva e del degrado del dibattito pubblico operato dalle opposizioni. Un atteggiamento totalmente irresponsabile che tra l’altro arriva nel momento della minaccia che lo stesso Tajani riceve per aver tenuto posizioni di cui tutti dovrebbero essere orgogliosi. A cominciare dall’abolizione della pena di morte in Italia”. E ancora: “Ci aspettiamo che Bonaccini si scusi immediatamente e rimuova il contenuto falso che ha pubblicato, e che tutte le forze politiche esprimano la più totale solidarietà al nostro ministro degli Esteri che in virtù del suo ruolo e per rappresentare il Paese rischia la vita ed è sottoposto a un regime di protezione che limita pesantemente la sua libertà”. E su quanto accaduto è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni che ha definito "preoccupante la circolazione di immagini false, diffuse anche da esponenti dell'opposizione". "La libertà di espressione non può mai diventare terreno di disinformazione", ha sottolineato la premier.