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"I miei dati su dark web ma non mi farò intimidire". la denuncia di Tajani

sabato 7 novembre 2026
"I miei dati su dark web ma non mi farò intimidire". la denuncia di Tajani

1' di lettura

"Criminali informatici da giorni hanno diffuso i miei dati personali sul dark web e cercano altre informazioni, di fatto esponendomi a nuove minacce e intimidazioni. Coinvolgono anche la mia famiglia, sono pronti a pagare per altri dettagli su di me e sui miei cari". È la denuncia su X del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "La mia reazione è molto semplice: non mi farò intimidire in nessun modo. Continuerò a lavorare per difendere il mio ministero e l'Italia, rafforzerò sempre più i legami e la collaborazione con i nostri alleati per proteggerci insieme", assicura il titolare della Farnesina.

"La nostra posizione sull'Ucraina è la ragione politica per cui sono entrato nel mirino: difendere la libertà di uno Stato sovrano, schierarsi in maniera limpida a favore di democrazia e indipendenza di una nazione per queste entità criminali è pericoloso", sostiene Tajani, secondo cui gli attacchi sarebbero anche una reazione alle iniziative avviate per rafforzare la sicurezza informatica del ministero degli Esteri. "Alla Farnesina lavoriamo seriamente contro queste minacce: ho creato dal 1° gennaio una 'direzione cyber' per proteggerci dalle incursioni informatiche di soggetti spesso collegati in qualche modo a entità statali a noi ostili", spiega il ministro, sottolineando che l'Italia è operativa e in stretto coordinamento con gli alleati. "Noi continueremo a difendere la nostra sicurezza, a difenderci dai criminali informatici. Con la convinzione che questo è il modo giusto per tutelare il popolo italiano e il nostro Paese", conclude. 

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