Bonaccini, la toppa peggio del buco! Rimuove la foto di Tajani e poi si copre di ridicolo

È polemica dopo la pubblicazione, da parte di Stefano Bonaccini, di una fotografia manipolata del ministro degli Esteri Antonio Tajani con indosso il cappellino "Make America Great Again", simbolo del movimento di Donald Trump. L'immagine, condivisa sui social dal presidente del Partito Democratico e accompagnata dalla didascalia "Mai stati trumpiani", ha provocato la dura reazione di Forza Italia.

Il partito ha chiesto a Bonaccini di rimuovere immediatamente il contenuto e di presentare le proprie scuse al ministro. "È questa la nuova linea di Elly Schlein, segretaria del Pd? La menzogna tecnologica?", si legge nel messaggio pubblicato sui canali social di Forza Italia.

Sulla vicenda è intervenuto anche Raffaele Nevi, portavoce del partito, che ha definito l'episodio "uno dei punti più bassi del dibattito politico nella storia della Repubblica". Nevi ha contestato la diffusione di un'immagine falsa, sottolineando anche la delicatezza del momento per Tajani, che ha ricevuto minacce ed è attualmente sottoposto a un regime di protezione.

Il portavoce di Forza Italia ha inoltre richiamato le posizioni del ministro sull'abolizione della pena di morte, chiedendo alle forze politiche di esprimere solidarietà nei suoi confronti.

Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha condannato la circolazione di immagini manipolate, soprattutto quando condivise da esponenti politici. "La libertà di espressione non può mai diventare terreno di disinformazione", ha dichiarato la premier. E la toppa di Bonaccini è peggio del buco: ""Vista la richiesta di Forza Italia e per non ingenerare equivoci, ho rimosso il post con un 'meme' ironico su Antonio Tajani che indossava il cappellino Maga, che pur aveva tenuto in mano in occasioni pubbliche, come ampiamente documentato". Niente scuse. E figuraccia reiterata.