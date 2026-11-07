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Il sondaggio Ghisleri è una bomba: dove precipita Vannacci e chi mette il turbo

sabato 7 novembre 2026
Il sondaggio Ghisleri è una bomba: dove precipita Vannacci e chi mette il turbo

1' di lettura

L’ultimo sondaggio realizzato da Only Numbers per la trasmissione Realpolitik su Rete 4 fotografa gli attuali equilibri politici italiani, evidenziando una sostanziale stabilità del Governo guidato da Giorgia Meloni, nonostante le recenti elezioni di Midterm negli Stati Uniti e le ripercussioni politiche della sconfitta di Donald Trump.

Secondo la rilevazione, il 49,7% degli italiani ritiene che il risultato elettorale americano non avrà alcuna conseguenza sull’esecutivo italiano. Solo il 26% pensa che possa indebolirlo, mentre il 10,2% prevede un possibile rafforzamento. Gli indecisi sono il 14,1%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrosinistra raggiunge il 43,7%, superando di poco il centrodestra, fermo al 43%. Il dato comprende tutte le forze del cosiddetto campo largo, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, passando per Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, +Europa e le altre formazioni. Cresce intanto il dato relativo a indecisi e astensione, che arriva complessivamente al 45%, con un aumento di due punti.

Tra i singoli partiti, Fratelli d’Italia si conferma prima forza politica con il 27,6%, seguito dal Partito Democratico al 20,4% e dal Movimento 5 Stelle al 12%.

Nel centrodestra Forza Italia raccoglie il 7,5%, davanti alla Lega al 6,1% e a Noi Moderati all’1%. Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci, registra invece il 6,5%, in calo di tre decimali rispetto alle precedenti rilevazioni.

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