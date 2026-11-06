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Gianmarco Emiliani morto in Vespa, ecco chi è la ragazza dell'incidente

venerdì 6 novembre 2026
Gianmarco Emiliani morto in Vespa, ecco chi è la ragazza dell'incidente

1' di lettura

Omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso: sono questi i capi d'accusa per una ventunenne italiana, coinvolta nell’incidente stradale avvenuto giovedì 5 novembre 2026 a Roma. Nell'occasione, un ragazzo di ventiquattro anni, Gianmarco Emiliani, ha perso la vita. Il giovane era a bordo di una Piaggio Vespa e lo scontro è avvenuto con un'auto, una Toyota Aygo X, alla cui guida si trovava la giovane, che poi è fuggita via senza prestare soccorso alla vittima.

L'incidente di è verificato in via del Foro Italiano, all’altezza del civico 430 e in direzione San Giovanni. La Polizia locale, II Gruppo Parioli, ha prontamente avviato indagini per ricostruire l'accaduto e rintracciare la vettura che si è poi allontanata dopo l'incidente. Attraverso le immagini raccolte delle telecamere di videosorveglianza della zona e grazie anche alle testimonianze arrivate, la ventunenne è stata identificata e rintracciata. La ragazza si è poi consegnata spontaneamente presso gli uffici del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. La sua Toyota Aygo X è stata sequestrata. Le indagini proseguono, per accertare ogni dettaglio dell'accaduto e ricostruire il motivo che ha portato all'impatto. La ventunenne, intanto, è stata denunciata e dovrà rispondere di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso.

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