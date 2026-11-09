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Lorenzo Pacini, il delirio dell'impresentabile Pd: "L'Unione Sovietica. Pane, pace e libertà"

lunedì 9 novembre 2026
Lorenzo Pacini, il delirio dell'impresentabile Pd: "L'Unione Sovietica. Pane, pace e libertà"

2' di lettura

Lorenzo Pacini non smette di stupire. Dopo la difesa dei violenti di piazza, le sparate sulla scuola dell’obbligo fino ai 25 anni, l'assessore del Pd al Municipio 1 di Milano e candidato alle primarie del centrosinistra per il sindaco arriva a elogiare l'Unione Sovietica. Intervistato da IlCentro.it, Pacini afferma: "I diritti civili avanzano quando avanzano i diritti sociali, perché la libertà senza le possibilità materiali è un concetto assolutamente astratto e classista. Faccio questa controdomanda: qual è il primo Paese che ha legalizzato l’aborto, e uno dei primi che ha concesso il divorzio al popolo? L’Unione Sovietica. Pane, pace e libertà. Questo è il socialismo".

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Interpellato invece sulla frase da lui pronunciata, "combatteremo i fascisti nelle urne, ma se necessario prenderemo i fucili", il dem ammette: "Il mio era più un commento storico, fattuale, rispetto al fatto che questo Paese si sia liberato dal fascismo e dal nazismo con i fucili. Io credo molto nella democrazia. La cosa fondamentale da ricordare è che la democrazia, da sola, non funziona in eterno". Come? "Bisogna farla funzionare e soprattutto difenderla. E per difenderla bisogna limitare i poteri dei potenti. Le nostre democrazie rischiano di diventare la dittatura dei miliardari se non mettiamo dei limiti socialisti a questa democrazia e al sistema capitalista".

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Infine, sulla questione palestinese: "Essere di sinistra vuol dire sostenere gli oppressi, dovunque essi siano. E in Palestina gli oppressi sono i palestinesi. E i palestinesi vanno sostenuti non solo quando muoiono, non solo quando sono vittime, ma anche quando resistono. Non basta la pace: la pace senza giustizia diventa semplicemente un’altra forma di oppressione. Milano oggi è gemellata con Tel Aviv, capitale dello Stato di Israele: vi sembra una cosa normale?".

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lorenzo pacini

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