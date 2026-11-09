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"Meglio Conte o Schlein? Nessuno dei due", Casaleggio Jr stronca il campo largo

lunedì 9 novembre 2026
"Meglio Conte o Schlein? Nessuno dei due", Casaleggio Jr stronca il campo largo

1' di lettura

"Elly Schlein o Giuseppe Conte? Nessuno dei due". A dirlo, ospite a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, è Davide Casaleggio. Secondo il figlio di Gianroberto, fondatore del Movimento 5 Stelle, nessuno dei due principali candidati a guidare il campo largo alle prossime elezioni è la persona giusta "per battere Giorgia Meloni". 

"La cosa strana - ha proseguito Casaleggio Jr - è che ci si focalizzi sui nomi invece che sullo stilare un programma per l'Italia. Penso che sarà la loro dannazione: a furia di parlare di poltrone le persone non andranno a votare". L'ex grillino, tuttavia, non ha proposto un altro possibile nome: "il terzo nome dovrebbe essere il programma", ha detto. Per poi aggiungere che probabilmente non andrà a votare alle primarie: "Tendenzialmente no, non è un tema che mi appassiona".

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Sul rischio di infiltrazioni di hacker con eventuali primarie online ha detto: "Oggi si sta parlando ma non si sa davvero chi siano i colpevoli, se qualcuno vuole dire qualcosa lo dica sulla base di dati reali e concreti. I russi? Sicuramente strano che si individui un colpevole quando ancora non ce ne sono". "Secondo me il tema centrale è che nessuno vuole davvero farle, prima vogliono accordarsi su chi vince e poi, penso, faranno quello che dovranno fare. Da quanto ho capito nessuno vuole veramente farle, quindi ci si attacca a qualsiasi scusa per non farle", ha concluso.

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