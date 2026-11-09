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Sondaggio Swg: il centrodestra cresce, ecco chi crolla e chi fa il botto

lunedì 9 novembre 2026
Enrico Mentana

Enrico Mentana

1' di lettura

Come ogni lunedì, ecco il sondaggio Swg per il TgLa7 sulle intenzioni di voto degli italiani. Nel confronto tra le due principali coalizioni, il centrodestra sale al 44% con una crescita dello 0,2% rispetto alla rilevazione della scorsa settimana. Il centosinistra perde lo 0,1% e si attesta al 44,9%.

All'interno della maggioranza, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nazionale con il 28,9% delle preferenze, ma scende dello 0,1%. Forza Italia conquista lo 0,2% e si attesta al 7,3%. In crescita anche la Lega con il 5,7% (+0,2%). Sud chiama Nord è al 1,1% (+0,1%), Noi Moderati all'1% (-0,1%). 

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Nel centrosinistra, il Partito Democratico di Elly Schlein sale dello 0,2% e si attesta al 20,8%. Stabili il Movimento 5 Stelle al 12,6% e Alleanza Verdi Sinistra al 6,2%. Italia Viva è al 2,2%, seguito da +Europa all'1,2% (-0,1%). Gli altri partiti all'interno della coalizione conquistano tutti insieme l'1,9% (-0,2%).

Fuori dalle coalizioni, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci cala dello 0,3% e si attesta al 5,5%. In crescita dello 0,1% Azione di Carlo Calenda, che conquista il 3,2% delle preferenze. Gli altri partiti si fermano al 2,4% (+0,1%). 

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