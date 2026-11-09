Sondaggio Swg: il centrodestra cresce, ecco chi crolla e chi fa il botto

All'interno della maggioranza, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nazionale con il 28,9% delle preferenze, ma scende dello 0,1%. Forza Italia conquista lo 0,2% e si attesta al 7,3%. In crescita anche la Lega con il 5,7% (+0,2%). Sud chiama Nord è al 1,1% (+0,1%), Noi Moderati all'1% (-0,1%).

Come ogni lunedì, ecco il sondaggio Swg per il TgLa7 sulle intenzioni di voto degli italiani. Nel confronto tra le due principali coalizioni, il centrodestra sale al 44% con una crescita dello 0,2% rispetto alla rilevazione della scorsa settimana. Il centosinistra perde lo 0,1% e si attesta al 44,9%.

Nel centrosinistra, il Partito Democratico di Elly Schlein sale dello 0,2% e si attesta al 20,8%. Stabili il Movimento 5 Stelle al 12,6% e Alleanza Verdi Sinistra al 6,2%. Italia Viva è al 2,2%, seguito da +Europa all'1,2% (-0,1%). Gli altri partiti all'interno della coalizione conquistano tutti insieme l'1,9% (-0,2%).

Fuori dalle coalizioni, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci cala dello 0,3% e si attesta al 5,5%. In crescita dello 0,1% Azione di Carlo Calenda, che conquista il 3,2% delle preferenze. Gli altri partiti si fermano al 2,4% (+0,1%).