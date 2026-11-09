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Spagna, Pablo Maffeo sbotta ai microfoni: "Questa intervista è una me**a, stiamo giocando una partita"

di Walter Pescilunedì 9 novembre 2026
Spagna, Pablo Maffeo sbotta ai microfoni: "Questa intervista è una me**a, stiamo giocando una partita"

2' di lettura

Le interviste durante l'intervallo sono ormai una consuetudine televisiva, ma non sempre vengono accolte con entusiasmo dai protagonisti in campo. Soprattutto quando la partita è ancora aperta, la tensione è alta e la squadra sta attraversando un momento difficile. Ne sa qualcosa Pablo Maffeo, che in diretta su Dazn Spagna ha perso la pazienza davanti alle telecamere, contestando apertamente il senso delle domande a pochi minuti dal rientro in campo: "Questa intervista è una m..., stiamo giocando una partita", ha sbottato il difensore del Valencia.

L'episodio è avvenuto durante l'intervallo della sfida contro il Real Madrid, con i valenciani sotto di due reti dopo i gol di Federico Valverde e Arda Güler. Quando il giornalista Sergio Quirante gli ha rivolto le prime domande, Maffeo non ha nascosto il proprio fastidio: "Non ho nessuna voglia di fare questa intervista, non ha alcun senso. Stiamo giocando una partita, cosa dovrei dirti? Ci fischiano falli che non ci sono". 

Il terzino ha poi deciso di assecondare comunque la richiesta dell'emittente, pur mantenendo un atteggiamento polemico: "Comunque, se dobbiamo fare questa intervista, facciamola. Chiedimi quello che vuoi e basta". Alla base della sua irritazione c'era anche un episodio arbitrale: Maffeo contestava il fallo fischiato su Kylian Mbappé, dal quale era nata la punizione che aveva portato al vantaggio del Real Madrid. La serata del Valencia è diventata ancora più complicata nella ripresa, quando Mbappé ha realizzato il definitivo 3-0 e José Gayà è stato espulso. Al termine della gara, tuttavia, Maffeo ha cercato Quirante per scusarsi del comportamento avuto davanti alle telecamere, precisando che il suo sfogo non era rivolto personalmente al giornalista.

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