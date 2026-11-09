Torino, il predicatore islamista contro il governo: il vergognoso attacco in arabo

"Questo governo fascista deve andarsene!". A dirlo non è stato un qualche esponente del centrosinistra, bensì un predicatore islamico di Torino. Nel weekend la comunità musulmana del capoluogo piemontese ha infatti organizzato una protesta contro il governo, nella zona del mercato centrale, a Porta Palazzo. Ad aizzare la folla è stato il discorso, tenuto in arabo, da uno dei predicatori della comunità. "Non è possibile che ogni volta che parliamo di una moschea Meloni, Salvini e Sardone insorgano, ci insultino e ci dicano: 'Tornate al vostro Paese'. No, questo è il nostro Paese! Il nostro Paese!", ha urlato l'uomo tra gli applausi.

E poi ancora: "È un governo ostile all'Islam e ai musulmani per questo dobbiamo partecipare tutti alle manifestazioni. Scendiamo tutti in piazza. Questo governo fascista deve andarsene". "Perciò fratelli e sorelle arabi, marocchini e tutti gli immigrati scendete in piazza con noi ogni sabato, finché questo governo non cadrà. E cadrà, cadrà, cadrà". Il predicatore ha infine tirato in ballo il tema del numero di studenti stranieri per classe. "E in quella scuola in cui la presidente del consiglio accusa i figli degli immigrati di penalizzare i figli degli italiani. Ma quella scuola è di tutti noi. Perciò queste manifestazioni riguardano tutti noi: marocchini, arabi, italiani. Dobbiamo partecipare a queste manifestazioni e scendere in piazza con queste persone, nostri fratelli e sorelle", ha concluso.