Silvia Salis ed Elly Schlein, cosa filtra dopo l'abbraccio

Soprattutto dopo il “sereno”, anzi serenissimo, abbraccio fra la Salis e la segretaria del Pd, Elly Schlein, in modo da rendere pubblica la sintonia fra le due, andato in scena a Genova all’assemblea generale di Volt Europa, uno dei partiti che si muove al centro del centrosinistra, appunto. «Sono felice di aver rivisto Silvia, con cui lavoriamo benissimo. Il Pd la sostiene appieno nel suo mandato per migliorare la vita dei genovesi, stanno facendo un ottimo lavoro e noi siamo molto contenuti di lavorare insieme», afferma la segreteria dei dem.

Matteo Renzi che lancia ufficialmente, a mezzo stampa ovviamente, Silvia Salis come federatrice del centro del centrosinistra (pensando, forse, alla leadership della coalizione) sembra la perfetta sinossi di un film che promette un grande successo al botteghino. Del resto se a scriverne la sceneggiatura è lo stesso gruppo autoriale che ha portato l’ex rottamatore fiorentino prima al vertice del Pd e poi a Palazzo Chigi (la Jump comunicazione di Marco Agnoletti), la tanto decantata similitudine fra il leader di Italia Viva e la sindaca di Genova diventa un motivo più che sufficiente per assicurarsi un posto in prima fila, anche solo per vedere l’effetto che fa Matteo in veste di regista. Manca da tempo dalle cronache politiche, ma uno «stai sereno Giuseppe Conte» (uno dei claim di maggior successo di Renzi) ci sta tutto.

Il tema, ovviamente, è la traiettoria tratteggiata da Renzi, che “parlando” con Fabrizio Roncone del Corriere della Sera ha annunciato la discesa in campo della sindaca di Genova come guida del centro in vista delle prossime elezioni. Il leader di Italia Viva racconta di star lavorando «con Dario Franceschini» alla soluzione di «primarie secche, a un turno, con due soli candidati», Elly Schlein e Giuseppe Conte. E vede come «ragionevole poter stare tra l’8% e il 9%» vedendo come «fuori portata» l’obiettivo della doppia cifra. E se dovesse finire così, spiega Renzi, è evidente che la Salis, «non avendo la possibilità di sedere in Parlamento, credo che avrebbe il diritto, e probabilmente anche un po' il dovere, di sedere al governo». State sereni, un po’ tutti a ’sto punto.

La Salis, ovviamente, avanza e indietreggia al contempo, tipo «mi si nota di più» di morettiana memoria. «Genova è il mio impegno primario, sosterrò in campagna elettorale il campo progressista come elettrice e sindaca, le continue fughe in avanti mi costringono a ribadire quello che ho sempre detto, un esercizio che ha un po' stancato e di cui non ha bisogno né il centrosinistra né il Paese», dice la Salis. Certo, il governo della città, l’impegno civico, gli elettori, il mare e il sole, con il sale sulla faccia. Ma 5 anni lì’, dai, son lunghi da passaere... Poi, però, c’è la politica. «Continuano a parlare di me più che con me», denuncia la sindaca di Genova (non sentite il sottofondo renziano, non avvertite lo stesso stile di Matteo? La costruzione di una leader passa sempre da un modello di riferimento...), «sinceramente credo che tutto questo discutere, nonostante io abbia smentito e continui a smentire, come vedete sono sempre molto impegnata qui a Genova, non faccia bene sicuramente al campo progressista, alla nostra maggioranza, ma neanche a Genova che è la mia preoccupazione primaria».

Quindi fermi? Macché, è solo tattica, strategia: «Per anni nel campo progressista abbiamo visto distinguo e veti che non hanno portato bene, credo che sia importante trovare punti di unione e andare avanti su quelli perché chi vuole votare il campo progressista si aspetta questo», dice la Salis, parlando a margine dell’assemblea di Volt. Eccolo il salto in avanti, la zampata della giaguaro (a uso e consumo del politicamente corretto: il giaguaro è un nome di genere promiscuo. Non ha una forma femminile propria nella lingua italiana tradizionale, per specificare il sesso si usa aggiungere la parola femmina). La traduzione, del resto, è di un banale disarmante: smettiamola di litigare è uniamo le forze, e se serve ci sono.

Che la Salis serva al centrosinistra, così rissoso da far sembrare i film sulle risse con cazzotti e fagioli timide operette, è chiaro a tutti. E serve, soprattutto, a quell’elettorato che vuol votare volti nuovi, pur sapendo che quelli vecchi stanno in quinta, a tratteggiare traiettorie ed elaborare strategie. Ma questo voler volare sopra le teste dei cacicchi e leaderini serve anche alla stessa Salis, la cui ambizione è troppo stretta per i carruggi di Genova, sognando la Capitale, in tutte le sue forme politiche possibili. Un leader non lo costruisci per restare sul molo, per attraversare l’oceano. Matteo, stai sereno...