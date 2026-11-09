FI inchioda Elly Schlein: "Vale anche per il presidente del suo partito?". L'imbarazzante caso-Bonaccini

"Ora, non mi interessa tanto la smentita in sé di un fatto poco credibile già di suo: mi interessa riflettere insieme su dove sta portando le democrazie questo tipo di abuso dell'intelligenza artificiale. Su cosa può fare ai diritti di tutte e tutti i cittadini". Commentava così Elly Schlein il video deepfake creato con l'intelligenza artificiale che simulava un incontro cordiale a cena tra lei e Roberto Vannacci . Era agosto, solo pochi mesi dopo è toccato a Stefano Bonaccini incappare in una gaffe. L'ex governatore dell'Emilia-Romagna ha infatti pubblicato una foto del ministro degli Esteri, Antonio Tajani , col cappellino Maga in testa.

"È gravissimo che Stefano Bonaccini, presidente del Pd, principale partito di opposizione, abbia pubblicato sui social una foto falsa, frutto dell'intelligenza artificiale, con Tajani che indossa un cappellino 'maga' che non ha mai indossato. È un modo scorretto e sleale di utilizzare strumenti tecnologici per diffamare gli avversari e diffondere menzogne. Bonaccini deve rimuovere questo falso e chiedo pubblicamente che cosa pensa di questa condotta il segretario del Partito democratico Elly Schlein. Non ha nulla da dire sul comportamento del presidente del suo partito? Tutti possono pubblicare foto false per denigrare gli avversari? È questa la nuova linea del Pd? La menzogna in dimensioni tecnologiche? Le foto false per dimostrare l'indimostrabile? Tajani non ha mai indossato quel cappello che veniva distribuito come gadget e lo ha lasciato a chi gliel'aveva offerto", tuonava già il senatore di Forza Italia e presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri, in una nota.