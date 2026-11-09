Immigrazione, pugno duro del governo: quanti ne hanno rimpatriati in soli 7 giorni

Un numero per spiegare lo scopo di questo governo in termini di sicurezza e immigrazione: 139. Questa settimana, come sottolinea il ministero degli Interni Matteo Piantedosi sono stati rimpatriati ben 139 cittadini stranieri e irregolari. I clandestini sono stati imbarcati sul primo volo e rispediti al looro Paese. Messaggio chiaro del governo, dunque: se sei un irregolare e soprattutto se delinqui e non rispetti le nostre regole e le leggi italiani in Italia per te non c'è spazio. Il dato di 139 si colloca in una serie settimanale che, nei primi mesi dell’anno, aveva registrato cifre superiori. Le comunicazioni ufficiali del Viminale avevano riportato 186 rimpatri nella settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio, 152 in una settimana precedente, e 354 nelle due settimane complessive di fine gennaio. Si tratta di un trend positivo, quindi, per il governo Meloni che prosegue la sua linea intransigente sull'immigrazione irregolare.

"Avevamo garantito il massimo impegno nel contrasto all’immigrazione illegale, con regole certe e strumenti concreti - il commento di Fratelli d'Italia su X che ha segnalato la notizia sui social -. I risultati dimostrano che stiamo mantenendo quella promessa. Chi entra illegalmente in Italia - prosegue poi il post - non può contare di restarci".