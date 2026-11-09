Il libro di storia contro Meloni, l'affondo di Valditara: "Una narrazione faziosa"

"Amareggiato perché questo libro esprime valutazioni tendenziose e una narrazione faziosa e quindi non abitua allo spirito critico ma rischia di essere funzionale all'indottrinamento degli studenti. Ritirarlo sarebbe opportuno nell'interesse della credibilità scientifica della stessa casa editrice". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha commentato, come riporta il sito del Corriere della sera, il contenuto del manuale per le scuole superiori 'Trame del tempo 3', edito da Laterza che descrive il governo Meloni legato a una 'base dichiaratamente fascista' e definisce le misure in tema di migranti "liberticide".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il senatore di FdI Paolo Marcheschi: "Da più di un anno FdI denuncia le falsità scritte sul manuale di storia 'Trame del tempo 3', destinato agli studenti liceali, edito da Laterza. In questo libro il governo Meloni viene descritto come erede del regime fascista e, nonostante la nostra interrogazione di giugno 2025 che metteva in luce proprio questa enorme bugia, dettata solo dall’odio politico e dalla faziosità, il testo continua ad essere adottato da molte scuole della nostra nazione. Questa vergogna non può passare inosservata e chiediamo che si smetta di utilizzare la scuola come luogo di propaganda e torni ad essere dedicata alla sola formazione culturale e umana, come sarebbe normale aspettarsi".