Giorgia Meloni, il libro di scuola che getta fango sul governo. Donzelli: "Solite falsità"

La propaganda della sinistra passa anche per i libri scolastici. Stanno facendo molto scalpore alcune frasi contenute all'interno di un manuale di storia. Come ha segnalato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, l'edizione rossa del libro "Trame del Tempo" pubblicato nel 2025 contiene alcuni attacchi sconsiderati contro il governo Meloni. "Un secolo dopo la marcia su Roma e 77 anni dopo la liberazione dal fascismo", Giorgia Meloni si insedia a Palazzo Chigi.

E poi, secondo gli autori del manuale, la base di FdI "è dichiaratamente fascista". E per dimostrarlo si cita la famigerata inchiesta di Fanpage sui giovani di FdI. E, ancora, si parla di "Misure deliberatamente liberticide". E si fanno alcuni esempi. La "guerra ai migranti", "i piani di deportazione" dei clandestini" e la "criminalizzazione degli stranieri sui mezzi di comunicazione" come social e televisioni. Oltre ai soliti "decreti sicurezza" che minano "il diritto di manifestare". "Pure nei libri scolastici! Ancora falsità e odio contro il governo Meloni", ha commentato Giovanni Donzelli su Instagram. Insomma, la sinistra in continuità col solco tracciato dal filosofo comunista Antonio Gramsci. La conquista dell'elettorato - e quindi del Paese - passa anche dalla conquista della cultura, e quindi della scuola, delle giovani menti. Ecco la famosa egemonia culturale della sinistra.