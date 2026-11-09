Italia, via libera dall'Europa alla flessibilità per difesa ed energia. Giorgetti: "Siamo soddisfatti"

Arriva il via libera dell'Europa all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per l'Italia. Il nostro Paese potrà utilizzare maggiore flessibilità in termini di deficit per le spese che riguardano difesa ed energia. La clausola ha durata quadriennale e consente di deviare dalle traiettorie di spesa concordate fino all'1,5% del pil. È arrivato l'ok da parte dell'Ecofin, che dice sì alla richiesta di derogare ai limiti di spesa per i due comparti strategici. La notizia è stata accolta con entusiasmo dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Salutiamo con soddisfazione l’approvazione della clausola nazionale di salvaguardia (Nec) dell’Italia da parte dell’Ecofin. Ci consente di rafforzare le capacità di difesa e la sicurezza energetica. Nel rispetto del percorso di spesa netta raccomandato e salvaguardando al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche”. Il ministro rivendica con 'forza e orgoglio' l’inserimento dell’energia nella clausola nazionale di salvaguardia. E poi ha aggiunto: “È stata una battaglia italiana che sarà utile a tutti i paesi europei che vorranno avvalersene”.

Dopo mesi di lavoro, pressioni e dialoghi con Bruxelles, Palazzo Chigi sperava in un segnale positivo, anche per aumentare le risorse sui due comparti maggiormente esposti all’emergenza senza pesare sui vincoli imposti al bilancio dello Stato. Nella lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, veniva chiesta una maggiore flessibilità del bilancio Ue, alla luce della difficile situazione internazionale. "Abbiamo condotto approfondite interlocuzioni con la Commissione in merito alle misure di sicurezza energetica che intendiamo attuare avvalendoci della flessibilità prevista dalla clausola di salvaguardia nazionale”, ha aggiunto Giorgetti. "Gli interventi riguardano principalmente lo sviluppo della produzione e dello stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, l’efficientamento energetico di scuole, ospedali e altri edifici pubblici, nonché la mobilità sostenibile come trasporto locale e infrastrutture ferroviarie. L’attuazione sarà un aspetto cruciale: la Commissione dovrà valutare, ex post, l’effettiva spesa sostenuta per le singole misure. Sono certo che gli interventi intrapresi rispetteranno i criteri di ammissibilità. A tal fine, l’Italia fornirà aggiornamenti semestrali sulle misure per le quali viene richiesta l’applicazione della flessibilità”, ha poi concluso il ministro dell'Economia.