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Il libro di storia contro Meloni? Mollicone fa impazzire la sinistra: "Per cosa sarà ricordata"

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lunedì 9 novembre 2026
Il libro di storia contro Meloni? Mollicone fa impazzire la sinistra: "Per cosa sarà ricordata"

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"Il passaggio del manuale di storia ‘Trame del tempo 3’, edito da Laterza, relativo al Governo Meloni è di una gravità inaccettabile: ricostruzioni storiche delegittimanti, bugie sull’operato dell’esecutivo e accuse infami di ‘deportazione’. Pur rispettando la libertà di espressione, già lo scorso anno avevamo sollevato - insieme al Giornale e anche con un intervento del Ministro Valditara - queste criticità. Il manuale, tuttavia, continua a essere in vendita e adottato in molte scuole d’Italia". Lo dichiara Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura e Istruzione della Camera e deputato di Fratelli d’Italia.

"Chi porta la storia nelle aule scolastiche ha il dovere inderogabile di attenersi ai fatti, non a ricostruzioni ideologiche o tesi diffamatorie. È una battaglia storica - aggiunge - che parte da lontano, quando nei libri di storia le foibe venivano riportate solo come semplici ‘cavità carsiche’, nascondendo tutto il dolore e il vergognoso eccidio che rappresentavano. Pensavamo di aver cancellato una volta per tutte questa tendenza, ma ci siamo sbagliati. Immaginate cosa sarebbe successo se in un manuale scolastico il Pd e Elly Schlein fossero stati additati come gli eredi del leninismo e dello stalinismo sovietico".

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"È vero - conclude Mollicone - Giorgia Meloni merita di essere inserita nei manuali di storia: come prima donna a ricoprire l’incarico di presidente del Consiglio e per rappresentare il Governo più duraturo della storia della Repubblica italiana. Il resto sono illazioni e opinioni mistificatorie che non possono appartenere a questo tipo di pubblicazioni didattiche". 

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