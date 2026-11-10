Simpatici & antipatici, torna la versione integrale del film di De Sica: in onda su Cine34

Domani, mercoledì 11 novembre, alle 21:00, su Cine34 (canale 34 del digitale terrestre) va in onda la versione integrale della commedia “Simpatici & antipatici” di Christian De Sica, lo scorso luglio al centro di polemiche per l’assenza di alcune scene del film. Cine34 – da sempre attento alla tutela e alla valorizzazione del cinema italiano – ha recuperato l’edizione integrale del film, superando così la versione finora fornita dal distributore e immessa sul mercato televisivo e dell’home video. Grazie a questa operazione di ripristino, gli spettatori potranno finalmente guardare la commedia nella sua interezza.

Simpatici & antipatici, il cult del 1998 diretto da Christian De Sica e scritto con i fratelli Carlo ed Enrico Vanzina, rimane una delle commedie più ciniche e rappresentative della satira italiana. Ambientato nell’esclusivo Circolo Sportivo Tiber, il film mette in scena una giostra di ipocrisie dove la “Roma bene” finge di essere ciò che non è. Tra lo sfaticato commesso donnaiolo (Christian De Sica), lo spietato palazzinaro arricchito (Alessandro Haber), l’eccentrico frequentatore fissato con la forma fisica (Gianfranco Funari), il cinico chirurgo (Angelo Bernabucci), il custode e bagnino tuttofare tormentato dai soci (Leo Gullotta) e il giovane e aitante istruttore di tennis (Paolo Conticini), crollano le maschere di un’intera borghesia.