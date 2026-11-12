Sondaggio Ixè, "ulteriore segnale di consolidamento": dove vola FdI

Fratelli d'Italia cresce e si conferma saldamente in testa alle intenzioni di voto. Il partito guidato da Giorgia Meloni sale al 26,5%, guadagnando quattro decimi rispetto alla rilevazione di settembre. È il dato più significativo dell'ultimo sondaggio Ixè (istituto italiano specializzato in sondaggi demoscopici, ricerche di mercato e analisi dell'opinione pubblica), pubblicato da Adnkronos l'11 novembre, che fotografa un quadro in movimento: il PD arretra, mentre il campo largo, se unito, supera di poco il centrodestra.

La formazione della premier resta dunque il primo partito, con un vantaggio di 5,6 punti sul Partito Democratico. Il dato dei dem, guidati da Elly Schlein, è infatti in calo dell'1,1% e si ferma al 20,9%. Una flessione che allarga la distanza tra le due principali forze politiche e consegna a Fratelli d'Italia un ulteriore segnale di consolidamento. Alle spalle dei primi due, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte cresce dello 0,3% e raggiunge il 13,9%.

Nel centrodestra, Forza Italia perde un decimo e scende al 7,5%, mentre la Lega di Matteo Salvini guadagna mezzo punto e arriva al 5,1%. In forte calo Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, che lascia sul terreno lo 0,9% e si attesta al 7,2%. Anche Alleanza Verdi e Sinistra arretra: perde un punto e scende al 6,3%. Più distanti Azione di Carlo Calenda, al 2,6%, e Italia Viva di Matteo Renzi, al 2%. Sempre secondo Ixè, l'area di governo si fermerebbe al 40,8%, mentre il campo largo arriverebbe al 44,5%. La proiezione attribuisce 225 seggi alla Camera alla coalizione progressista, contro i 149 del centrodestra. Al Senato il rapporto sarebbe di 115 a 74. Il sondaggio considera infine due ipotesi per la leadership del centrosinistra. Con Schlein alla guida, il campo largo potrebbe raggiungere il 44,6%; con Conte, invece, salirebbe al 47%. Numeri che alimentano il confronto sulla guida dell'opposizione, mentre FdI consolida la propria posizione di primo partito. Il partito della premier, insomma, avanza mentre gli alleati mostrano risultati meno uniformi nel Paese. E nonostante le critiche, Giorgia Meloni continua a piacere agli italiani.