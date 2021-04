Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani asfalta Alessia Morani: "Lasciamo perdere? Ecco la verità sui morti"

16 aprile 2021 a

a

a

"Se da domani tutte le attività aprono, come pensate di contrastarci? Venite a multare tutta l'Italia?". Un negoziante, in collegamento con Dritto e rovescio su Rete 4, affronta a muso duro la dem Alessia Morani, ex sottosegretario allo Sviluppo economico nel governo Conte bis, un Ministero dunque coinvolto pienamente nel disastro di lockdown e ristori. Per difendersi, l'onorevole Pd tira in ballo Inghilterra e Brasile.

"Conte da impiccare, ora zitti e muti". Del Debbio e Cruciani a valanga:, imbarazzo in studio | Video

"Boris Johnson inizialmente ha fatto un disastro, poi ha fatto un lockdown durissimo mentre noi abbiamo fatto un'altra scelta. Infine, ha iniziato a vaccinare a dicembre, con AstraZeneca, mentre noi per gli errori delle contrattazioni dell'Europa, molto dopo. Noi in Italia abbiamo avuto un esperimento, quello della Sardegna da zona bianca a zona rossa". "Sono dati sballati...", prova a intervenire Giuseppe Cruciani, suggerendo qualche problema nei conteggi di contagi e ospedalizzazioni sull'isola.





"Perché dobbiamo riaprire bene, senza dover richiudere? Perché gli stop&go fanno peggio agli imprenditori. Dobbiamo riaprire il prima possibile ma in sicurezza, oppure possiamo fare come sostiene qualcuno senza misure di prevenzione, ma guardate cosa succede in Brasile, una catastrofe umanitaria". "In proporzione il Brasile ha meno morti dell'Italia - sottolinea però ancora Cruciani -, per milione di abitanti ha meno morti di noi". "No, lasciamo perdere", replica spiazzata la Morani: "Come lasciamo perdere? Io non ho detto che ha fatto bene Bolsonaro, ma che il Brasile ha meno morti di noi in proporzione", ribadisce il conduttore de La Zanzara su Radio 24, numeri alla mano, scatenando la reazione entusiasta dei negozianti e dei ristoratori in collegamento con Paolo Del Debbio.

"Devono solo vergognarsi". Cruciani legge i numeri, sfogo brutale da Del Debbio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.