Vittorio Sgarbi a valanga contro Roberta Speranza: "Prima il ricatto, poi questa roba?". Vaccino, cosa non torna

Contro Roberto Speranza si scatena Vittorio Sgarbi. Il ministro della Salute finisce nel mirino per quanto detto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 dicembre. "Oggi siamo ad un snodo, ci troviamo in una fase diversa soprattutto grazie alla campagna di vaccinazione. I numeri italiani devono darci grande soddisfazione e anche in queste ore ci sono tante prime dosi in corso e lo notiamo con piacere. Siamo all'85% circa di persone che hanno fatto almeno la prima dose e tanti stanno continuando", ha premesso.

Dunque, il ministro ha aggiunto: "Chiediamo ai medici una mano per aiutarci a convincere gli indecisi. C'è una parte di violenti rispetto a cui ci vuole il pugno di ferro ma anche tante persone che hanno semplicemente solo paura. A loro dobbiamo rivolgere una parola di fiducia e abbiamo tutti gli elementi del caso perché l'evidenza scientifica ci dice che i vaccini sono efficaci e sicuri", ha concluso Speranza, ribadendo un appello rivolto più volte negli ultimi giorni ai sanitari, ossia quello di "convincere" gli italiani.

Ed è proprio questo appello a scatenare Vittorio Sgarbi, che apre il fuoco su Twitter. "Il ministro della Salute, Roberto Speranza: Convincere gli indecisi", cita in premessa nel suo cinguettio il critico d'arte. Poi, l'affondo: "ma come, prima li ricatti e adesso vuoi convincerli?", conclude il critico d'arte, mai tenero col titolare della Salute da che pandemia fu.

