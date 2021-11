L'aria che tira, Alessandra Moretti sconvolta: "Non le metto in bocca niente". E Myrta Merlino ferma tutto

18 novembre 2021 a

Duro scontro su Covid e vaccini tra Alessandra Moretti, esponente del Partito democratico, e Francesco Borgonovo, penna di punta de La Verità, durante la diretta di L'aria che tira su La7. "L'Italia ha fatto scuola, si parla di vaccinare i bambini perché sono dei veicolatori straordinari del virus", sottolinea la Moretti in studio di Myrta Merlino. "I controlli sono fondamentali - prosegue l'europarlamentare del Partito democratico nel suo ragionamento - perché ci mettono in sicurezza tutti. Dobbiamo andare veloci nella vaccinazione con la terza dose. Dobbiamo correggere alcune questioni ma dobbiamo procedere rapidamente con la terza dose. Il Green pass stanno cominciando a chiederlo ovunque in Europa".

"Mi sembra che la battaglia ideologica la faccia lei - le fa presente Borgonovo a fronte di accuse a chi contesta il Green pass a Strasburgo -, state dicendo che avete sbagliato però...". La Moretti, europarlamentare dal 2019, si inalbera: "No no, io non ho detto che abbiamo sbagliato, lo sta dicendo lei che ha provato a mettere in bocca anche a Crisanti delle cose che non ha detto". "No guardi io non le ho messo in bocca proprio niente", replica Borgonovo.

"Crisanti ha detto una cosa che dovrebbe farla riflettere...". Ma la Moretti è un rullo compressore: "Io non ho detto che abbiamo sbagliato, anzi. Guardi, sono orgogliosa che l'Italia faccia scuola, perché l'Italia continua a fare scuola in Europa, ci stanno imitando. E anzi se ci avessero imitato prima la Germania non sarebbe in queste condizioni". Da Borgonovo, dopo la battuta maliziosetta di pochi secondi prima, ecco arrivare un'altra freddura: "Sì, l'Italia fa scuola con la didattica a distanza". E Myrta Merlino, visibilmente stizzita dal battibecco, li interrompe con metodi piuttosto spicci.

