Alessandra Moretti, la madre mette la retromarcia ma sbaglia: sfondato il ristorante, disastro e terrore

Inavvertitamente ha inserito la retromarcia ed è finita come un missile dentro a un ristorante che in quel momento, fortunatamente, era chiuso. L'incidente è avvenuto a Vicenza, sabato 2 ottobre intorno alle 10,30 del mattino. Protagonista, Antonia Mantiero, mamma dell'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti, che alla guida di un'Audi, riporta il Giornale di Vicenza, ha sbagliato la manovra di parcheggio e ha distrutto l’Officina wine bar restaurant di via Pasi. La donna, a parte il grande spavento, non è rimasta ferita.

Danneggiato pesantemente il locale di proprietà di Giancarlo Morini. L’auto, totalmente fuori controllo, ha abbattuto la vetrata d’ingresso; divelto gli infissi; fatto strike di sedie, tavolini, mensole e bottiglie di vino, prima di finire la corsa insaccandosi in un angolo del ristorante che ora dovrà rimanere chiuso per diversi giorni. Sul posto, a rendersi conto di quanto accaduto dopo il messaggio che la mamma aveva inviato alla figlia, si è precipitato il giornalista e conduttore di Non è l’Arena, in onda su La7, Massimo Giletti.

"Non si capisce ancora cosa sia esattamente successo - dice l’europarlamentare del Pd - Io stessa quando ho visto la foto dell’auto di mia madre dentro al locale ero incredula. Per fortuna il locale era chiuso e nessuno si è fatto nulla. Poteva davvero essere una tragedia. Mi spiace davvero per il ristorante". "Qui è tutto distrutto", si sfoga Morini. "Peccato, ci stavamo riprendendo dalle chiusure dovute al Covid; ora dovremo ricominciare. Ci vorranno un po’ di giorni per risistemare, soprattutto per gli infissi e la vetrata".

