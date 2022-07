Zona Bianca, Sallusti gela la grillina Baldino: "Non contate nulla, visto l'ultimo sondaggio?"

26 luglio 2022 a

a

a

Quello del Movimento 5 Stelle è stato un suicidio? La domanda viene posta ad Alessandro Sallusti e Vittoria Baldino durante la puntata di lunedì 25 luglio di Zona Bianca. Qui a prendere per primo la parola è il direttore di Libero: "La cosa stupida che hanno fatto è quella di essere irrilevanti, non esistono più come soggetto politico, non fanno più paura". E ancora, riferendosi alla deputata a Cinque Stelle: "Cinque anni fa questa ragazza faceva paura, oggi no. Io la rispetto ma non conta più niente. Per questo il loro è stato un suicidio".

"Liceali... cosa paga il Pd": la frase di Caprarica che gela lo studio

Immediata la replica della diretta interessata: "Le piacerebbe Sallusti, sono quindici anni che ci danno per morti". "No - controbatte il direttore nello studio di Rete 4 di Giuseppe Brindisi - non mi piacerebbe, però l'ultimo sondaggio oggi vi dà al 9 per cento. Dal 34 al 9... diciamo che non godete di ottima salute".

Conte e Di Maio insieme a Zona Bianca? Clamoroso: cos'è successo dopo la diretta

Già dopo la scissione causata da Luigi Di Maio, Sallusti era stato chiarissimo sul futuro grillino: "Noi dobbiamo fotografare la situazione, non è che abbiamo la palla di vetro o sappiamo cose pazzesche. Dovendo farlo direi che Conte che abbaia non morde. Ormai - spiegava - sono settimane che al mattino sono intenzionati ad aprire alla crisi, poi la sera no, oggi l’inverso, al mattino no e alla sera sì. È ovvio che a furia di gridare al lupo al lupo può essere che il lupo arrivi, è evidente. In ogni caso sono in una situazione disperata". E più vanno avanti, peggio è.