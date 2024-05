Le Iene, Aldo Grasso sull'inchiesta su Marco Pantani: "Un campione merita almeno la verità"

08 maggio 2024 a

Come è noto, da tempo Le Iene indagano sulla morte di Marco Pantani, il campione trovato morto il 14 febbraio 2004 nella sua stanza d'hotel al residence Le Rose, di Rimini. Una vicenda con troppi buchi neri, troppe omissioni. Una tragedia che suscita troppi dubbi e pone troppi interrogativi. Per la trasmissione di Italia 1, questo il sunto, probabilmente il Pirata non si è suicidato, insomma la realtà sarebbe ben diversa dalla realtà ufficiale.

E dell'inchiesta de Le Iene scrive Aldo Grasso sul Corriere della Sera di oggi, mercoledì 1 luglio. E Grasso, spesso tagliente, mostra di fatto di condividere il taglio dell'inchiesta, insomma di nutrire dubbi simili a quelli proposti dal programma di Davide Parenti. E scrive: "Lo speciale delle Iene affronta con approfondimenti e testimonianze le incongruenze e i punti oscuri emersi dalla ricostruzione ufficiale della sua morte. Perché è stata esclusa la presenza di altre persone nella stanza del residence? E come ha fatto il Pirata a devastare l'appartamento senza scalfirsi nemmeno un'unghia? Perché il medico che eseguì l'autopsia portò a casa sua il cuore nel timore che qualcuno lo trafugasse? Pantani si è suicidato, come vuole la Giustizia, o è stato assassinato come credono mamma Tonina e molte altre persone?". Infine, la conclusione firmata Aldo Grasso che dice molto più di tutte le altre premesse: "Un campione merita almeno la verità".