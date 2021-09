Gf Vip, "Katia Ricciarelli ha bestemmiato": disastro a tempo record, gelo a Mediaset

15 settembre 2021 a

Polemica su Katia Ricciarelli. La cantante, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, avrebbe bestemmiato. Durante una conversazione con gli altri coinquilini del programma di Canale 5, la Ricciarelli si è lasciata sfuggire un "dio buono". Un'espressione costata nel 2020 a Paolo Brosio l'eliminazione dalla trasmissione di Alfonso Signorini. Ecco allora che alla Ricciarelli potrebbe toccare la stessa sorte anche se, quest’anno, il regolamento è più morbido.

"Il comportamento sarà valutato secondo il principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione - aveva già ammesso il conduttore durante un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni -. Non significa liberi tutti ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite". Eppure anche i telespettatori sembrano divisi. Tra chi non trova giusto un diverso trattamento: "Ha detto la stessa frase Denis Dosio, ora voglio la squalifica venerdì".

E chi invece preferisce sorvolare. "Ma davvero ora non si può dire niente?", scrive una signora. E ancora: "Ma basta co queste presunte bestemmie. È un intercalare. Punto. È iniziato da un giorno già sono usciti due articoli su presunte bestemmie", scrive invece un ragazzo mentre un altro gli fa eco: "É un intercalare toscano".

