Gf Vip, "sagra della zi*** sul divano": Ainett Stephens, Cipriani e Nazzaro vestite così? Ecco come le inquadrano

La regia di Mediaset venerdì sera aveva solo l'imbarazzo (è il caso di dirlo) della scelta. Al Grande Fratello Vip è andata in scena fin dal primo minuto di diretta la "sagra della zin***a", come riassume Dagospia con mirabile senso della sintesi. In tempo reale, sui social, i telespettatori sono tutti impazziti per Sophie Codegoni, ex di Uomini e donne che è entrata nella casa vestita con minigonna e camicetta con scollo esagerato e décolleté esplosivo. Talmente esuberante che dopo essersi chinata per salutare Manuel Bortuzzo, la bella 19enne è letteralmente "esondata", con le telecamere che hanno indugiato sullo spettacolo vietato ai minori (e sicuramente anche ai deboli di cuore) per alcuni, lunghissimi secondi.

Nel momento clou dell'annuncio dei dei concorrenti immuni dalle nomination, però, si è registrato il tasso di fibrillazioni maggiore tra chi guardava seduto comodamente sul divano di casa lo show di Canale 5 diretto da Alfonso Signorini.

Sul divano siedono, l'una accanto all'altra, da sinistra a destra Ainett Stephens, Manila Nazzaro e Francesca Cipriani. Per chi non avesse presente le tre (giunoniche) figure, tre più che degne eredi di quelle che ai gloriosi tempi di Gina Lollobrigida e Sophia Loren vennero ribattezzate le "maggiorate".



I loro vestiti, peraltro, davano la costante sensazione di essere sul punto di venire travolti da uno tsunami dei sensi e ogni mossa, ogni vibrazione, ogni assestamento sul divano faceva presagire il peggio (o il meglio, a seconda dei punti di vista). E chissà che serata d'inferno avrà passato Tommaso Eletti, il ragazzino ex dell'Isola dei famosi diventato celebre (in negativo) per i suoi raptus di gelosia nei confronti della povera fidanzata Valentina, colpevole solo di sfoggiare qualche bikini.

