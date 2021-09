Amici, la straziante lettera di Arisa a pochi secondi dalla diretta: "Mi mancherà tutto, ma..."

19 settembre 2021 a

Su il sipario. Inizia Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, in onda oggi, domenica 19 settembre, su Canale 5, nel pomeriggio e in una inedita sfida contro la Domenica In di Mara Venier. E ad Amici, quest'anno, non c'è più Arisa: al suo posto ecco Lorella Cuccarini, passata dalla danza al canto. Ma ad Arisa, la scuola di Amici manca. E parecchio. Tanto che ha scritto una lettera su Instagram proprio per la De Filippi e tutto il cast del talent, missiva pubblicata a ridosso della diretta.

Dopo gli auguri ai futuri allievi, Arisa spiega che Amici "è stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto". Dunque, ha definito la scuola un luogo magico. E ancora, rivolgendosi allo staff: "Sono tutte persone straordinarie ed è anche perché merito loro se Amici funziona, ci attacca allo schermo e ci lascia senza fiato. Mi mancherà tutto, ma...".

Il punto è che Arisa spiega di avere ancora molto da fare, da imparare. E che la vita è una sola. Insomma, lascia intendere di essere stata lei a non voler prendere un impegno lungo tutto l'anno con Amici. "Io la guarderò da casa come voi, come ho sempre fatto e come farò sempre", ha aggiunto la cantante. Belle parole. Una lettera da cui, però, traspare anche un pizzico di malinconia: già, Amici ad Arisa manca. Eccome...

