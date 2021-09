Tu si que vales, Giulia Stabile nel panico: "tranello" della De Filippi. E davanti a mezza Italia...

19 settembre 2021 a

Siamo a Tu si que vales, il programma del sabato sera tornato in onda su Canale 5, al timone come sempre Maria De Filippi. E in studio, ecco una graditissima novità: Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici, il talent condotto sempre dalla De Filippi. Giulia, infatti, è entrata in pianta stabile nel team del programma.

E le sorprese fioccano. Ad un certo punto, infatti, sul palco spunta Sadeck, un coreografo e ballerino francese che si esibisce con Geometria Variabile, insieme a 40 ragazze. Un balletto bellissimo, tutti i giudici infatti si spellano le mani.

A quel punto, la De Filippi si espone: "Sadeck, mi piacerebbe che ti conoscesse una ragazza che ha 19 anni". E a quel punto ecco che chiama la Stabile, che arriva da dietro le quinte e accolta da una standing ovations: "Lei ride sempre, ma quando balla sa ballare", spiega Maria. Dunque, rilancia: "Faccio mandare la musica che lui balla, tu provi a ballare con lui". Insomma, improvvisazione. Giulia e Sadeck a quel punto si consultano per qualche secondo e poi via nel ballo. E Giulia Stabile balla in modo divino, seguendo le mosse del collega in modo fenomenale. Tutti a bocca aperta: da Giulia, una clamorosa risposta.

