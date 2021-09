Gf Vip, Katia Ricciarelli sbotta: "Trascurata, siete dei grandi maleducati", il caso arriva fino a Signorini

23 settembre 2021 a

Katia Ricciarelli spazientita al Grande Fratello Vip. La cantante, concorrente del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha perso le staffe. Il motivo? Un gioco, "lupus in fabula". Gli inquilini della casa hanno però dimenticato di spiegare le regole alla Ricciarelli che per tutta risposta si è arrabbiata. "Questo gioco idiota ha scatenato tutto. Ma perché nessuno si è preso la briga di spiegarmelo? Io me ne sono andata via perché mi sono sentita trascurata…", è stato il commento.

Inutili i tentativi da parte di Carmen Russo, Giucas Casella e Tommaso Eletti di tranquillizzarla. La Ricciarelli ha rincarato la dose: "Siete stati dei grandi maleducati". Per lei l'accaduto non era un banale gioco, bensì "qualcosa di molto grave perché mi sono sentita come una cretina, non avete cercato di coinvolgere tutti. Non credo proprio di aver sbagliato io".

E ancora, promettendo di spifferare tutto nella diretta della prossima settimana proprio di fronte al conduttore e alle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: "Questa discussione passerà venerdì e io dirò tutto… Dovete imparare l’educazione". Poi la frecciata finale:" Nessuno di voi ha detto ‘perché non includiamo anche Katia Ricciarelli e le spieghiamo le regole?‘. Guardate che non ho torto".

