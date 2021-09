Gf Vip, Katia Ricciarelli sbrocca contro Carmen Russo: "Ma vattene, credi sia scema?", finisce in disgrazia

Francesco Fredella 23 settembre 2021 a

a

a

Le prime dinamiche nella casa del Grande Fratello vip prendono corpo. Ed accade di tutto nel corso di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ci pensa Katia Ricciarelli a dare qualche scossone agli altri coinquilini della casa. Ecco i fatti: i vipponi giocano a Lupus in Fabula, ma nessuno spiega le regole alla soprano. Che sbotta. Si allontana dal tavolo e va via. Sembra abbastanza arrabbiata.

Rivoluzione totale a "Le Iene", non solo Canalis: "Dieci donne alla conduzione", ecco tutti i nomi

Carmen Russo cerca di tranquillizzarla. Ma Katia sbotta contro la ballerina con parole dolorosissime: "Ma senti che discorsi. Questa mi viene a spiegare il gioco adesso. Ma vai, vai, lasciami stare. Credono davvero che la gente sia scema? Nessuno di voi ha detto ‘perché non includiamo anche Katia Ricciarelli e le spieghiamo le regole?'. Guardate che non ho torto“.

"Non sta in piedi per nulla" Sallusti smaschera Freccero sulle teorie no-vax: "Vaccino più pericoloso del virus? È da criminali" | Video



I momenti di tensione non mancano e ora, per davvero, questo reality prende forma in tutte le sue sfaccettature. Non mancano, infatti, le prime tensioni: dopo il caso Soleil Sorge- Antinolfi (ex di Belen) arriva la sfuriata di Katia Ricciarelli. Nella puntata di venerdì sera, sicuramente, Signorini potrebbe pensare a un confronto tra le due donne, Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Potrebbe trattarsi di una tensione dovuta alla mancanza degli affetti più cari. Anche quest'anno la casa potrebbe trasformarsi in una polveriera.

"Ma quale fenomeno? Qui non ci ha mai messo piede". Berlinguer da godere: smentisce Telese e massacra Giuseppe Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.